Si intitola bugie maledette il nuovo singolo di CHIEDO, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 19 giugno per Estro Vibes, distribuito da Altafonte Italia e prodotto da Saturno.

È un brano intenso e diretto che racconta il momento successivo a un tradimento. Attraverso un monologo lucido e tagliente prende voce la persona tradita, che osserva con amarezza la superficialità, la noia e l’indifferenza con cui è stato infranto un rapporto. Il testo mette in evidenza il contrasto tra il distacco di chi tradisce e il vortice di rabbia e sofferenza che travolge chi resta.

Con un linguaggio sincero e contemporaneo, CHIEDO trasforma un’esperienza personale in un racconto capace di parlare a un’intera generazione, affrontando con autenticità il tema della delusione sentimentale e delle ferite emotive. Musicalmente il pezzo si muove nel solco indie-pop dell’artista, contaminato da sonorità elettroniche e da una scrittura cantautorale che punta sull’impatto emotivo e sulla forza delle parole.

Chi è CHIEDO

CHIEDO, nome d’arte di Edoardo Guarini, nasce nel 2006 a Santa Marinella, in provincia di Roma. Inizia a cantare a sette anni e a dodici scrive i suoi primi brani, dando vita a un progetto che fonde indie-pop, cantautorato ed elementi elettronici. La sua scrittura nasce dall’esigenza di raccontare ogni sfumatura della propria personalità, trasformando emozioni ed esperienze in musica.

Nel suo percorso ha già collezionato esperienze dal vivo significative: la selezione tra i 49 artisti delle audizioni live di Sanremo Giovani 2023/2024 con il brano Autunno retrò, la partecipazione all’Explosive Festival di Latina nell’agosto 2023, la presenza al MEI di Faenza nell’ottobre 2024 e il festival Next Gen di Montesilvano nell’agosto 2025. Con bugie maledette entra nella Estro Vibes di Massimo Guidi e compie un nuovo passo nella costruzione della propria identità artistica.

Crediti del brano

Titolo: bugie maledette

Artista: CHIEDO

Autori: Edoardo Guarini, Graziella Frances Cambria

Produzione: Saturno

Etichetta: Estro Vibes

Edizioni: Estro Records

Distribuzione: Altafonte