Chiara Crystal: due pianeti distanti riescono a riconoscersi e amarsi nel singolo “Mezzaluna”

Chiara Crystal ha pubblicato nei giorni scorsi per Beat Sound con distribuzione Ada Music Italy un nuovo singolo, “Mezzaluna” brano da lei interamente scritto e e che vede alla produzione Beppe Stanco.

Chiara Patalano, questo il verso nome di Chiara Crystal, è una cantautrice classe ’95 che, dopo aver danzato per diversi anni diplomandosi in danza moderna nel 2019, inizia a cantare e consegue un diploma con il metodo VMS di Loretta Martinez.

Negli anni successivi, mentre è impegnata con gli studi di psicologia, si approccia alla scrittura: “La musica è un pò come “la mia salvezza e la mia missione nella vita: è il mezzo per eccellenza che mi permette di esprimermi e comunicare agli altri la mia visione della vita ed il mio piccolo mondo interiore e di essere un sostegno per chi ha meno forza, ma tanta, tanta sensibilità”.

Negli scorsi anni, dopo essere entrata nei 16 semi finalisti dell’edizione 2020 del Festival di Castrocaro ha pubblicato il singolo “Gola” con il Maestro Adriano Pennino.

Ecco come la cantautrice parla del nuovo singolo, un brano in parte autobiografico che racconta l’amore e la sua evoluzione… la storia di una mezzaluna che ne incontra un’altra:

“Mezzaluna è come un nuovo inizio per me ed è un brano che sta facendo la differenza nel mio percorso artistico, partendo dalla produzione di questo singolo che è in perfetta sintonia con la mia linea e le mie idee musicali o, come dico nella canzone, di due pianeti distanti e a tratti ‘infranti’ che solo dopo essersi incontrati profondamente riescono a riconoscersi, al di là delle loro diversità e così facendo riescono ad accettarsi e a sentire l’amore: riescono, con la volontà di entrambi, a ‘scivolare insieme su una mezzaluna’.

Tra l’altro Chiara Crystal

è reduce dall’apertura di alcuni live per artisti come The Kolors e Matteo Paolillo.

Ad accompagnare “Mezzaluna” anche un video visual girato a Milano. Attualmente continuando a lavorare al suo progetto in attesa di pubblicare un disco.