Chi vincerà la Partita del Cuore? Il 3 settembre la speciale edizione 2020

Chi vincerà la Partita del Cuore? Lo storico evento benefico che generalmente è organizzato nel mese di giugno fin dal 1992, quest’anno cambia collocazione e a causa del Covid sarà modificato anche nella formula.

La risposta alla domanda iniziale è di sicuro ‘la solidarietà‘. Nonostante le difficoltà dovute al periodo, l’edizione 2020 della Partita del Cuore si terrà e per la terza volta verrà giocata allo Stadio Bentegodi di Verona, casa dell’Hellas e del Chievo, le compagini calcistiche che militano nei campionati di serie A e serie B.

Artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo scenderanno in campo per sostenere la raccolta fondi promossa da Music Innovation Hubi.

L’evento si svolgerà il 3 settembre e sarà trasmesso come di consueto in diretta su Raiuno. Si sfideranno 4 squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. I 4 capitani dovranno costruire le proprie squadre selezionando gli aspiranti calciatori.

I 4 artisti capitani, grazie ai social, alla RAI e a RTL 102.5, costruiranno la propria squadra ingaggiando un portiere tra i campioni del panorama calcistico, una calciatrice della Nazionale di calcio femminile, altri artisti/cantanti/campioni di calcio ma anche lavoratori del mondo dello spettacolo. Non mancherà la selezione di direttore tecnico/allenatore.

Le 4 squadre, rigorosamente formate dai soli 11 giocatori titolari (senza possibilità di riserve), si sfideranno in 2 partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e le 2 vincitrici si contenderanno la finale di Chi vincerà la Partita del Cuore? – Edizione Speciale 2020. Tutti insieme, uomini e donne, scenderanno in campo per aiutare i lavoratori dello spettacolo.

CHI VINCERÀ LA PARTITA DEL CUORE? – EDIZIONE SPECIALE 2020

La diretta su Raiuno sarà condotta da Carlo Conti, da anni a fianco della Nazionale Italiana Cantanti.

Sarà un’edizione speciale de La Partita Del Cuore, con una formula innovativa ideata da Gianmarco Mazzi e Gianluca Pecchini per la Nazionale Cantanti.

Chi Vincerà La Partita Del Cuore? – Edizione Speciale 2020 si inserisce nel progetto nazionale Da Verona Accendiamo La Musica, prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni italiane della musica e del quale fanno parte i Seat Music Awards e l’evento in streaming Heroes (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

La Partita del Cuore fece tappa a Verona nel 1996 (pareggio 2-2 tra Nazionale Italiana Cantanti e Nazionale Politici) e nel 2006 (vittoria 6-2 contro una rappresentativa denominata Italia Mondiale).

Foto di Free-Photos da Pixabay