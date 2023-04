Chadia Rodriguez cambia strada con “Criminale”. E’ la sua svolta latina.

Chadia Rodriguez Criminale testo e significato del nuovo singolo.

La Rodriguez torna a riscrivere le regole del rap game femminile in Italia e lo fa con un nuovo brano fuori dal 31 marzo, Criminale, che ha tutto il sapore di un cambio di rotta per lei.

Chadia rodriguez criminale significato del brano

Il nuovo singolo si presenta forte, energico, e mostra una Chadia, ancora una volta, determinata e sicura di sé, una “fuorilegge” dell’amore pronta a rubare il cuore e di cui non ci si può mai fidare davvero.

Anche questo pezzo si contraddistingue sia per la schiettezza con cui la rapper veicola il proprio messaggio sia per una marcata attitudine latina che rivela un nuovo lato della sua musica.

Chadia Rodriguez racconta così Criminale:

“Ho iniziato da giovanissima con il rap ma ho sempre avuto l’intenzione di sperimentare con la mia musica. Criminale per me è un brano importante perché continua un’evoluzione che ho iniziato già con Bitch 3.0 e che intendo portare avanti.

Le vibes latine sono sempre state una componente fondamentale della mia personalità, complici forse anche le mie origini spagnole. Ho voglia di sfidare i miei stessi limiti e approcciarmi a un genere musicale diverso dal puro rap”.

Una fase di transizione, una maturazione artistica e personale che Chadia, tra le pioniere dell’hip hop femminile italiano e apripista per molte sue colleghe, ha mostrato già lo scorso anno, inaugurando una nuova fase della propria carriera e dimostrando di essere pronta a evolversi come mai fatto finora.

Di recente, in una classifica pubblicata sul sito skuola.net, Chadia Rodriguez è stata inserita nella Top10 degli artisti trap/rap da seguire con attenzione in questo ricco 2023.

Il nuovo singolo conferma il fatto che il suo nome sarà uno dei più chiacchierati della stagione e, di certo, a breve arriveranno molte altre novità tra cui, magari, un nuovo album e un probabile tour estivo.

Chadia rodriguez testo e audio

(di Chadia Darnakh, Gabriele Varagnolo, Giacomo Lnfranco, Lorenzo Di Pierro, Mattia Cabras, Stefano Lanfranco

Prod. Smookid, Laurienmusic)

Ci vorresti provare

a innamorarti di una criminale?

il mio cuore in mezzo a queste strade

lo vorrebbero calpestare

ma non puoi pensare che smetterò

Soy la nina, soy la pejor

e so che voi vorreste prendervi tutto quello che ho

ehi

Quello che hai sentito è vero

sono una, sono una criminale

ti volevo solo rubare il cuore

ma non so se ti puoi fidare

di me, di me, di me davvero

perché che sono una criminale

cresciuta tra baci e pistole

e non so se mi posso fidare

di te, di te, di te davvero

Tu, tu sai che non mi avrai mai

brillo come un night in una favela

matcho la tuta Nike coi boxer Off-White

questo pem pem flow lo sento dentro

lei me lo sbatte sopra, non sa cos’è il bon ton

prendo esto control come la Death Row

mami, sai che non puoi dirmi di no, eh-eh-eh-eh

nella notte non trovi sonno, hai il mio viso in mente

Io non perdono, non sono Dio, so le conseguenze

nella notte mi cerchi in rete tra il caos perenne

tu mi cerchi e sai che

Quello che hai sentito è vero

sono una, sono una criminale

ti volevo solo rubare il cuore

ma non so se ti puoi fidare

di me, di me, di me davvero

perché che sono una criminale

cresciuta tra baci e pistole

e non so se mi posso fidare

di te, di te, di te davvero

Io sono cresciuta nella calle

solo io posso chiamarla casa

potete seguirmi come un mantra

o perdere la calma restando alle mie spalle

corro forte, il cuore accelera e si sente

ti ho ferito e so che ora non guarirà, delinquente

Quello che hai sentito è vero

sono una, sono una criminale

ti volevo solo rubare il cuore

ma non so se ti puoi fidare

di me, di me, di me davvero

perché che sono una criminale

cresciuta tra baci e pistole

e non so se mi posso fidare

di te, di te, di te davvero