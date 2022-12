Cesare Cremonini ed Elisa pubblicano i loro intensi duetti live

Cesare Cremonini ed Elisa hanno duettato insieme durante l’ultima data del tour nei palazzetti del cantautore. Era il 17 novembre al Mediolanum Forum di Milano e gli spettatori presenti poterono assistere ad uno spettacolo di autentica bellezza quando la cantautrice, giunta sul palco, ha intonato con Cesare la splendida Poetica.

Dal 5 novembre 2022 anche chi non era presente al live potrà riascoltare le voci dei due artisti cantare all’unisono, non solo Poetica, ma anche il Medley tra Io e Anna (dall’album di Cremonini, Logico del 2014) e Anche fragile (da Diari aperti di Elisa, 2018). I brani sono infatti disponibili su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records/ Universal Music Italia.

Ecco come Cesare Cremonini parla di questa collaborazione:

“Quello che è accaduto sul palco tra me ed Elisa è stato indimenticabile, una magia fin dal primo istante. Ci siamo permessi, fidandoci l’uno dell’altra, di usare le canzoni come scenografie per la nostra performance, con il solo scopo di farci del bene.

Elisa aggiunge:

“Nell’istante in cui Cesare mi ha mandato il primo messaggio per invitarmi a cantare con lui nell’ultimo concerto del suo tour, io avevo letteralmente il telefono in mano per cercare online le date del suo spettacolo che volevo assolutamente vedere, perché Cesare è un artista che amo e che trovo geniale, sia per la scrittura che per quello che sa esprimere sul palco.

È stata una coincidenza assurda e da lì si è aperto un flusso creativo fortissimo; nel progettare e immaginare la performance che avremmo fatto, abbiamo scoperto una grande sintonia, artistica e umana.

È successo qualcosa di magico, era come se fosse già scritto che dovevamo rincontrarci dopo tantissimi anni per fare questa cosa bellissima insieme.

La sua Ragazza del Futuro e il Mio Ritorno al Futuro forse ci stavano già dicendo qualcosa di indecifrabile, ma si dice che a volte una buona memoria non vada solo all’indietro. È stato fantastico e sono felicissima e onorata di aver cristallizzato quel momento per sempre, rendendolo ora disponibile per tutti con questa release“.