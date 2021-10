FIMI: a gennaio 2022 cambiano le soglie per le certificazioni disco d’oro e disco di platino per i singoli

Certificazioni FIMI soglie… da gennaio 2022 cambia il numero di copie / unità necessarie per conquistare il disco d’oro e i dischi di platino per quel che riguarda i singoli.

Ad oggi erano necessaria 35.000 copie/unità per il disco d’oro e 70.000 per il disco di platino (e multipli).

La scelta segue le mutate condizioni del mercato dei singoli, come emerge della netta differenza del numero delle certificazioni assegnate quest’anno rispetto al 2020 (YTD Settembre 2021 – dato GfK Italia).

Con lo streaming che ha completamente sostituito il download digitale affermandosi in maniera netta sul mercato i brani certificati sono passati dai 360 del 2020 ai 733 de 2021… più del doppio.

Certificazioni FIMI soglie: cosa cambia

Per questo, e per non togliere valore alle certificazioni alla settimana 01/2022 arrivano le nuove soglie di vendita – valide ai fini delle certificazioni FIMI/GfK. Per il disco d’oro saranno necessaria 50.copie / unità, per il disco di platino 100.000 (200.000 doppio disco di platino, 300.000 triplo disco di platino e via dicendo…).

Nessun cambiamento interverrà invece sulle soglie di Album & Compilation, che rimarranno 25.000 per l’oro e 50.000 per il platino.