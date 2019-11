Arrivano con un giorno di ritardo causa il giorno di festa della scorsa settimana le nuove Certificazioni FIMI. Protagonisti della settimana Lucio Dalla, Massimo Pericolo, Machete e Laura Pausini.

Andiamo subito a conoscere i dischi di platino e oro assegnati questa settimana partendo come sempre dagli artisti internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Partiamo dalla hit di Adele del 2015, Hello, che conquista questa settimana il sesto disco di platino. Sono tre invece i dischi di platino per Old Town Road di Lil Nas X.

Doppio platino per How to save a life dei The Fray (2006), a Californication dei Red Hot Chili Peppers (1999) e a Criminal di Natty Natasha & Ozuna.

Disco di platino per le oltre 50.000 unità a Ni***as in Paris di Jay-Z e Kanye West del 2011, a Start Again degli OneRepublic nella versione per il mercato italiano con Vegas Jones.

Passiamo alle certificazioni disco d’oro. Lo conquistano How do you sleep di Sam Smith, Call out my name dei The Weeknd, A kind of magic dei Queen (1986), Smalltown Boy di Bronski Beat (brano tedesco del 1984), Boogie Wonderland di Earth, Wind and Fire del 1979.

E ancora oro anche per Never be The same di Camila Cabello, Stargazing di Travis Scott e a Still got time di Zayn feat. Partyneextdoor del 2017.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Arriva questa settimana il sesto disco di platino per le oltre 300.000 copie vendute in italia di ÷ di Ed Sheeran.

Disco di platino a 18 Singles degli U2 uscito nel 2006.

Clicca su continua per scoprire le certificazioni FIMI per singoli e album italiani.