Inizia la settimana e puntuali arrivano le nuove certificazioni FIMI per gli album e dischi italiani e internazionali che raggiungono le soglie di vendita Oro (25.000 unità), Platino (50.000) unità, (doppio platino (100.000 unità) e multipli fino ad arrivare all’ambito (e rarissimo) disco di Diamante (500.000 unità). Questa settimana tra i protagonisti delle certificazioni troviamo di certo Night Skinny, Rocco Hunt, Achille Lauro e Marco Mengoni.

Andiamo subito a conoscere tutte le nuove certificazioni della settimana partendo dai singoli internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quinto disco di platino per le oltre 250.000 unità a Stressed out dei Twenty One Pilots, brano uscito nel 2015. Sono quattro invece i dischi di platino raggiunti in Italia da Summer di Calvin Harris (2014).

Triplo disco di platino per i Queen con il gioiellino Don’t stop me now uscito nel 1979.

Doppio disco di platino per le oltre 100.000 unità a Ain’t your Mama di Jennifer Lopez (2016), Stronger di Kanye West (2007) e ‘Till I collapse di Eminem del 2002. Disco di platino per Taste di Tyga feat. Offset.

Veniamo ai dischi d’oro. Se lo aggiudicano questa settimana Bruises di Lewis Capaldi, Stubborn love dei The Lumineers del 2013 e Bleeding love, hit del 2007 di Leona Lewis.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale ottiene questa settimana certificazioni FIMI in Italia. Passiamo quindi a singoli e album italiani.