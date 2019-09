Le certificazioni Fimi della settimana 37 sono di fatto le ultime dell’estate. Sono tantissimi i brani questa settimana ne conquistano una dai grandi della musica italiana come Rino Gaetano, Luca Carboni e Laura Pausini, alle nuove certezze (Ultimo e Maneskin) fino alle nuove leve come Random (qui il nostro articolo su di lui) e NDG (qui per conoscerlo meglio mentre qui trovate una nostra intervista).

Andiamo quindi a scoprire tutte le nuove certificazioni Fimi partendo, come sempre, dai singoli e album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo platino per la hit bad guy di Billie Eilish, rivelazione internazionale dell’anno.

Oltre 100’000 unità, e di conseguenza doppio disco di platino, per Eye Of The Tiger dei Survivor e per Every Breath You Take dei Police del 1983.

Raggiungono il disco di platino Let Me Go di Hailee Steinfeld & Alesso Feat. Florida Georgia Line & Watt del 2017 e Lucid Dreams (Forget Me) di Juice Wrld.

Il disco d’oro si conquista dopo aver ottenuto 25’000 unità e questa settimana va a Lalala di Y2K & Bbno$, Goodbyes di Post Malone feat. Young Thug, Birds degli Imagine Dragons, Juice di Lizzo, Kiss And Make Up di Dua Lipa & Blackpink e a Remedy di Alesso.

Certificati con l’oro anche On Hold di The Xx e Listen di David Guetta feat. John Legend, entrambi del 2016.

Tra i brani meno recenti disco d’oro per Can’t Help Falling In Love, il brano del 1961 con cui Elvis Presley chiudeva i suoi live, per Call Me di Blondie del 1980 e Narcotic, brano dei Liquido dell’estate 1998.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per Greatest Hits di Bruce Springsteen del 1995. Disco di platino, purtroppo postumo, anche per Xxxtentacion con il suo ?.

Clicca su continua per scoprire le certificazioni FIMI per i singoli e album italiani.