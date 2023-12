Cassandra, guida alle canzoni del nuovo album “Un glorioso disastro”

Cassandra, Un glorioso disastro: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

In uscita venerdì 24 novembre per Mescal / ADA Music Italy, “Un glorioso disastro” è il nuovo album dei Cassandra: un disco fuori dal tempo, registrato in una villa sperduta in mezzo al bosco.

“Non ci interessavano mode e pose, ma solo suonare e creare senza avere nessuna ingerenza dal mondo esterno. Nella vita, a volte, capita di non poter evitare di finire in un disastro e allora tanto vale andarci incontro in grande stile, con il vestito buono e un drink in mano”, raccontano i Cassandra.

Poi, aggiungono: “Noi scriviamo di getto, quindi le canzoni subiscono molto i nostri stati d’animo che, spessissimo, sono o troppo presi bene o troppo presi male. D’altronde, questo disco lo abbiamo scritto in tour e registrato molto velocemente subito dopo, perché volevamo fare un’istantanea di quello che era il nostro momento artistico“.

