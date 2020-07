Carmen Galileo testo e audio del terzo brano del nuovo corso artistico della giovane artista lanciata da Amici di Maria De Filippi.

Galileo è disponibile da venerdì 10 luglio su Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme digitali per Iris Flower con distribuzione Believe.

Questo brano segue Cefalù e Lacrime di carbone e si inserisce nella nuova direzione artistica di Carmen, ovvero sonorità, riferimenti e stile melodico che provengono dal mediterraneo si fondono con elementi contemporanei di respiro internazionale, grazie alla produzione curata da Giulio Nenna e Andrea DB Debernardi, dando una nuova luce alla tradizione musicale con cui la giovane artista è cresciuta.

Al centro di questa nuova canzone una storia d’amore estiva: un ragazzo, Galileo, rincorre una ragazza, cercando di conquistarla in ogni modo, senza riuscire nell’impresa.

La ragazza è mossa da un senso di ribellione: non vuole cedere alle attenzioni costanti di Galileo, concentrandosi sul mare, figurato e reale, di possibilità che il mondo ha da offrirle.

La “sicilianità” nel brano emerge con grande evidenza nelle immagini che scaturiscono dal testo: i tramonti, i colori e il calore che avvolgono l’immaginario di un’estate siciliana.

Il brano è la trasposizione moderna della leggenda delle “teste di moro“. E’ un brano sulla seduzione, sulla gelosia, sulla chimica e sulla sensualità che può portare alla pazzia in una notte d’estate. Ogni tanto è bello perdere il controllo.

Carmen Galileo Testo e audio

(Testo e musica: Carmen Ferreri, Valerio Tufo, Giulio Nenna, Andrea Debernardi, Valentina Catia, Lorenzo Martinotti)

Scendo in fretta per le scale

qui fa un caldo tropicale

mentre tieni quel bicchiere

come se tu volessi una scusa da me

Uh bla bla bla avvicini le tue dolci labbra

uh bla bla bla Ma cos’è che vuoi tu da me?

Talia sta luna e tu fai la brava

prendi la carta, nun far a santa

sono una donna con le havaianas

sotto la gonna c’è la lupara

segui chi balla non è mariolo

cala la musica prendo il volo

testa di moro

tu resta da solo

l’Arabia, la Kalsa e i suoi fior

Come mai mi chiedi perdono

ahi ahi ahi.. ti seguo e poi ti rimuovo

senti dai.. una sola notte sul trono

ma che fai, Galilleo che fai..mi porterai a bailar?

Scendo in fretta per le scale

qui fa un caldo tropicale

penso a posti dove andare

anche se mi hai costretto a tenerli per me

uh bla bla bla allontani le tue sporche labbra

uh bla bla bla Ma cos’è che vuoi tu da me?

Talia sta luna e tu fai la brava

prendi la carta, nun far a santa

sono una donna con le havaianas

sotto la gonna c’è la lupara

segui chi balla non è mariolo

cala la musica prendo il volo

testa di moro

tu resta da solo

l’Arabia, la Kalsa e i suoi fior

Come mai mi chiedi perdono

ahi ahi ahi.. ti seguo e poi ti rimuovo

senti dai.. una sola notte sul trono

ma che fai, Galilleo che fai..mi porterai a bailar?