Carmen Consoli: ecco la copertina del nuovo album, “Volevo fare la rockstar”

Carmen Consoli nuovo album in uscita a settembre 2021, Volevo fare la rockstar.

La cantantessa ieri, 25 agosto, si è finalmente esibita in uno dei tempi della musica italiana, l’Arena di Verona, con un grande show ricco di ospiti e amici che hanno condiviso il palco con lei.

E così la splendida Blunotte ha acquisito nuove sfumature in duetto con Elisa, L’ultimo bacio si è unita a Giudizi universali per un duetto con Samuele Bersani e, insieme agli amici Max Gazzè, Marina Rei e Daniele Silvestri, c’è stato tempo anche per cantare l’estate in Vento d’estate.

Tra gli altri ospiti presenti, in un concerto emozionante e trionfale, Manuel Agnelli, Colapesce, Dimartino, Rodrigo D’Erasmo, Finaz, Donatella Finocchiaro, Irene Grandi, Levante, Nada, Tosca e Mario Venuti.

Ma ora per Carmen Consoli è finalmente tempo di nuovo musica.

CARMEN CONSOLI NUOVO ALBUM

C’è grande attesa per il nono disco d’inediti della cantautrice che arriverà nei negozi dischi, fisici e digitali, il prossimo 24 settembre per Universal Music Italia. Volevo fare la rockstar, questo il titolo del progetto, arriva infatti a sei anni di distanza dall’ultimo album di inediti, L’abitudine di tornare, e a tre anni dall’album live, Eco di sirene.

Al momento la tracklist del disco non è ancora stata svelata mentre vi possiamo anticipare che, con tutta probabilità, il primo singolo estratto verrà lanciato venerdì 3 settembre. Nel frattempo qui a seguire potete vedere la copertina dell’album che ritrae una giovanissima Carmen sul banco di scuola.

Il disco uscirà in cd, in digitale e vinile. I formati fisici sono disponibili anche in versione autografata ai link qui in basso.