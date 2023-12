Capodanno 2024: tutti i concerti per aspettare il nuovo anno regione per regione

Capodanno 2024.

Mancano pochi giorni alla fine dell’anno ed è arrivato il momento di scoprire tutti i concerti che, tra piazze, discoteche e teatri, ci accompagneranno verso il nuovo anno con tanta musica.

Li abbiamo suddivisi per regione in modo che sarà più facile trovare quelli vicini al luogo dove passerete la festa.

In alcuni casi si tratta di eventi corali in cui diversi artisti si alterneranno sullo stesso palco. Troverete, per quella città, tutti gli ospiti.

Siete pronti a scoprirli tutti?

