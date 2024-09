Cantera, a Torino torna il format dove i talenti emergenti possono mettersi in mostra

Dopo la pausa estiva, il 20 settembre torna il format Cantera a Torino, precisamente all’Hiroshima Mon Amour, locale per eccellenza per la musica dal vivo nel capoluogo piemontese.

La serata inizierà alle 21:30 e l’apertura porte sarà alle 21. È possibile partecipare come spettatore compilando il form proprio qui.

I primi due appuntamenti di quest’anno hanno registrato il tutto esaurito nel Magazzino di Gilgamesh, sempre a Torino. In quell’occasione, ci sono stati due special guest – Random e Wax – che si sono esibiti insieme agli artisti emergenti che hanno preso parte alle serate.

CANTERA 2024: DI COSA SI TRATTA e chi sono GLI ARTISTI PARTECIPANTI alla data

Durante la serata di venerdì 20 settembre si esibiranno 8 artisti emergenti: Zeep, Fem, Crytical, eroCaddeo, Niveo, Matilde, Liceo paranoia, Ansa e Malpelo. Lo special guest sarà Ciccio Sanchez.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Cantera è il format live di Cvlto Music Group in collaborazione con Warner Chappell Musica Italiana. Nasce a inizio 2024 proprio a Torino, sede operativa di Cvlto Music Group.

In queste occasioni, il palco diventa protagonista di una serata dove i talenti emergenti, grazie all’open mic, possono mettere in mostra le proprie capacità e avere la possibilità di far ascoltare la propria musica.

Ci si può candidare ad ogni serata inviando la propria musica via email o Instagram. Per ogni appuntamento, i partecipanti vengono selezionati dagli A&R di Cvlto Music Group.

La mission alla base di questi eventi è quella di riportare l’esibizione dal vivo al centro del music business, facendola arrivare prima dei numeri, dell’hype intorno a ogni artista e/o brano, dalla gente e per la gente.