Crytical parte col botto con il nuovo singolo “Playlist” puntando a diventare una colonna sonora nella vita di qualcuno

Crytical rapper e cantautore classe 2004 che il grande pubblico ha imparato a conoscere grazie ad Amici di Maria De Filippi, è tornato venerdì 31 maggio con il singolo Playlist.

Per il giovane artista si tratta della terza uscita discografica del 2024, la prima da solista, dopo i singoli Finale aperto con Albe e Stanza d’hotel feat. Notgood.

Ecco come l’artista ci racconta il brano che, in una sola giornata e senza l’aiuto delle playlist editoriali di Spotify, ha superato quota 50.000 stream in sole 24 ore.

Eccome lo stesso Crytical racconta la nascita di questa canzone scritta da lui stesso insieme a Federico Galli e prodotta da Crytical, Cristian Sorrenti e Francesco Di Marco:

“Playlist nasce in un momento della mia vita in cui tutte le certezze sembravano svanire. Quando il mondo ti crolla addosso bisogna trovare la forza per ricomporre piano piano i pezzi senza mischiare tutto a caso.

Playlist racconta della paura di essere abbandonato ma anche del coraggio che ci vuole per uscire da un tunnel buio. La musica per me è sempre stato un processo emotivo senza precedenti, un luogo sicuro dove rifugiarsi quando non sai più dove andare, e proprio per questo, non voglio più essere un brano dimenticato in playlist, bensì, la colonna sonora della tua vita.”

CRYTICAL PLAYLIST TESTO DEL BRANO

Capisci il tuo valore solo se lo hai perso

Capisci le persone solo se le hai perse

Io sono dieci anni che domani smetto

Io sono dieci anni che non cambio niente

Ci provo a dire basta ma ormai è un vizio

Alzarmi la mattina e vivere solo d’inerzia

Non posso perdonarti se ancora non ti capisco

Non posso dirti addio se avverto ancora la presenza

La mente preme non vuole fermare il battito

Aumenta senza alcun calcolo dirige lo spettacolo e io

Mi trovo a pugni chiusi sul tavolo

Ho il caricatore carico

Miro il mio stato d’animo

E so che tu vorresti scegliere

essere un’altra persona

Ma non cambierai

Se Ingannerai

la percezione di ogni cosa

Ti cercherò nel buio

Ma non ti troverò

Forse scappi da qualcuno o da qualcosa non lo so

E mi sta anche bene

Che ti comporti così

Tanto sono solo un pezzo perso nella tua playlist

Perso nella tua playlist

Perso nella tua

Memoria distrutta dai tuoi pensieri complessi

Mille compromessi

Non siamo noi stessi

Quando siamo dispersi tra luce ombre e riflessi

La distanza ci uccide

La vicinanza ci ha spenti

Ho ancora le tue foto nascoste dentro al telefono

Prometto di buttarle faccio finta che dimentico

Il tuo ricordo gelido

Provo ma non lo sgretolo

Cerco ma non dimentico

Sento che non ti merito

E so che tu vorresti essere un’altra persona

Ma non cambierai

Se ingannerai

la percezione di ogni cosa

Ti cercherò nel buio

Ma non ti troverò

Forse scappi da qualcuno o da qualcosa non lo so

E mi sta anche bene

Che ti comporti così

Tanto sono solo un pezzo perso nella tua playlist

Ora che sono invisibile

Non siamo più niente da scrivere

Non sai quanto è difficile trovare un senso se un senso non c’è

Ci guardiamo negli occhi

Ma restiamo nascosti

Noi affini ma opposti

Felici ma a pezzi dentro quei ricordi

Ti cercherò nel buio

Ma non ti troverò

Forse scappi da qualcuno o da qualcosa non lo so

E mi sta anche bene

Che ti comporti così

Tanto sono solo un pezzo perso nella tua playlist

Perso nella tua playlist

Perso nella tua playlist

Tanto sono un pezzo perso nella tua playlist