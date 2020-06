E’ uscito per l’etichetta Honiro Rookies il nuovo singolo del cantautore Cannella Ti Volevo Raccontare. Si tratta di un nuovo tassello che porterà alla pubblicazione del secondo album (ne abbiamo parlato Qui).

Cannella, sospeso tra influenze indie e pop cantautorale, nel 2018 è risultato finalista a Sanremo Giovani, mentre lo scorso anno è uscito l’album Siamo Stati l’America (Qui il nostro articolo).

Ti volevo raccontare non è un brano dalle sonorità estive, ma una canzone introspettiva dove, per la prima volta, Cannella parla di se in prima persona.

“’Ti volevo raccontare’ è il secondo singolo estratto dal mio nuovo progetto, prodotto da Marta Venturini. Questo brano è l’ennesima conferma della nostra compatibilità artistica, alla quale riconosco enormi meriti ed importanza, dal momento che credo tantissimo nelle sinergie. Ti volevo raccontare è un brano che inizialmente avevamo prodotto col fine di scriverci qualcosa di leggero, l’idea era quella di fare un pezzo ‘up’ che potesse uscire in estate, e sentita la prima bozza di produzione ci eravamo detti di scrivere qualcosa che si discostasse dalle mie tematiche.”

Queste le parole di Cannella. Il cantautore prosegue:

“Ho cercato una chiave di scrittura per giorni, fino a che non mi è uscita questa strofa introspettiva e molto personale, cosa che non mi era mai successa prima e che mai avrei pensato di poter cantare su quel brano. Dopo averla fatta sentire a Marta ce ne siamo innamorati a tal punto da cambiare completamente idea, abbiamo rifatto la produzione, con molti rimandi agli anni 90, e l’abbiamo resa più adatta al nuovo testo. Successivamente mi è venuto spontaneo scrivere il ritornello, volutamente provocatorio, in cui elenco tutte quelle cose che avrei voluto raccontare prima di finire a parlare di me. Ti volevo raccontare è un pezzo non estivo perfetto per l’estate, perché si può ascoltare benissimo al mare, è orecchiabile e canticchiabile, ma c è anche tanto di me e penso vada ascoltato con attenzione. Sicuramente una valida alternativa alle hit estive, dai!”

CANNELLA TI VOLEVO RACCONTARE – IL TESTO

Ciao, sono sempre io

non sono cambiato così tanto, ma già lo so

sempre affascinato da qualcosa che non ho

a fare a pugni con la vita, un po’ le prendo e un po le dò

ciao, sono sempre io

che vinco la mia ipocondria con la solita ironia

e che sembro più coraggioso di quanto non lo sia

che quando dico: “me ne vado”, poi non vado mai via

e ancora scappo dalla solitudine

oh oh

dalla realtà e da ogni mia abitudine

Ti volevo raccontare di una festa in riva al mare

Di un’estate da ballare in un posto tropicale

ma che scemo che sono a parlare di me

canteremmo tutti in coro se parlassi di meno

e se cantassi

Oh Oh Oh Oh

Oh Oh Oh Oh

ciao, sono sempre io

quello che non ha mai imparato come si chiede aiuto

quello che ha troppa paura di ricevere un rifiuto

e che usa sempre l’arma del cinismo come scudo

e ancora scappo dalla solitudine

oh oh

dalla realtà e da ogni mia abitudine

Ti volevo raccontare di una festa in riva al mare

di un’estate da ballare in un posto tropicale

ma che scemo che sono a parlare di me

canteremmo tutti in coro se parlassi di meno

e se cantassi

Oh Oh Oh Oh

Oh Oh Oh Oh

e se cantassi

Oh Oh Oh Oh

Oh Oh Oh Oh

ti volevo raccontare qualcosa di speciale

di una notte lungo il mare che non puoi dimenticare

ci voleva una canzone che durasse una stagione

una canzone da ballare in un centro commerciale

Oh Oh Oh Oh

Oh Oh Oh Oh

Ti volevo raccontare di una festa in riva al mare

di un’estate da ballare in un posto tropicale

ma che scemo che sono a parlare di me

canteremmo tutti in coro se parlassi di meno

e se cantassi

Oh Oh Oh Oh

Oh Oh Oh Oh

e se cantassi

Oh Oh Oh Oh

Oh Oh Oh Oh

Foto di Pier Mattei