E’ uscito per Honiro Rookies il nuovo singolo di Cannella Casa Tua, scritto dallo stesso cantautore e prodotto da Marta Venturini.

Casa Tua è una ballad che ha come protagonista la voce di Cannella, nuda e sincera, che si poggia su una chitarra e un arrangiamento che non sovrasta mai le sue emozioni.

“’Casa tua’ è stato uno dei primi pezzi del nuovo disco a cui ho lavorato, il secondo dopo Foro Italico. L’ho scritta in un periodo della mia vita particolarmente felice, durante l’inverno 2019/2020, prima della pandemia. Questa canzone è un invito ad entrare gli uni nelle vite degli altri senza vincoli di tempo, non è un caso che abbia scelto di pubblicarla in un momento così, dove siamo tutti costretti a stare distanti ed è facile sentirsi isolati o soli. In questa canzone ci ho sempre trovato una forte carica emotiva, quel fattore che anche a distanza può unire e creare condivisione tra le persone, specialmente in un periodo del genere è giusto che la musica abbia anche questo scopo. Spero che questa canzone riesca ad arrivare a tutti nello stesso modo in cui arriva a me, che mi basta mettere in play e chiudere gli occhi per rivivere a pieno le belle sensazioni di quei giorni in cui l’ho scritta.”

Il brano arriva dopo il discreto riscontro del singolo La mia Roma, uscito lo scorso mese di settembre e di Ti volevo Raccontare (ne abbiamo parlato Qui).

CANNELLA CASA TUA – IL TESTO

Io non so come fai

a essere sempre così

a stupirti per ogni piccola cosa

e a ridere di Lunedì

e se ti faccio la cena

mi guardi in quel modo tuo

come se volessi chiedermi scusa

ma dai, ma dai, hey ti va di fare il giro

lungo e rimanere un po in una vita

la mia che non è il top ma posso

sistemarla e darti anche le chiavi

come fosse casa tua

La mai vita è casa tua

e puoi venire quando vuoi, lo sai

è sempre casa tua

e puoi restare quanto vuoi

e poi possiamo guardare il cielo

sdraiati su un prato

fermarci a dormire in un posto isolato

è sempre casa tua

non fare i complimenti che ci resto male

Io non so come fai

ad essere sempre così

ogni volta parti per la tangente

infondo due dita di Jin

e poi mi parli sopra

ti escono parole a caso

poi ti preoccupi di essere noiosa

ma dai, ma dai hey ti va di fare il giro

lungo e rimanere un po in una vita

la mia che non è il top ma posso

sistemarla e darti anche le chiavi

come fosse casa tua

La mia vita è casa tua

e puoi venire quando vuoi, lo sai

è sempre casa tua

e puoi restare quanto vuoi

e poi possiamo guardare il cielo

sdraiati su un prato

fermarci a dormire in un posto isolato

è sempre casa tua

non fare i complimenti che ci resto male

È già suonata la sveglia

ma chi se ne frega

e sei crollata sul mio letto in abito da sera

abbiamo fatto cose piccole

cose da grandi e vorrei vivere così

per i prossimi anni, mi ero detto basta,

basta ma ci sono cascato ancora

e stamattina mi sembra Pasqua

e questo inverno la Primavera

Possiamo guardare il cielo

sdraiati su un prato

fermarci a dormire in un posto isolato

è sempre casa tua

non fare i complimenti che ci resto male

e questa è casa tua