Bugo: nuovo calendario per tour 2020 e cambia location a Milano

Nelle ultime settimane si sono spese davvero tante, troppe parole sulla questione riguardante Bugo e Morgan e un Festival di Sanremo in cui il cantautore di Cerano ne è comunque uscito a testa alta, cercando di lasciare spazio alla musica e evitare altre inutili polemiche (Qui il nostro ultimo articolo sulla vicenda e Qui la videointervista realizzata a Sanremo).

A marzo, Coronavirus permettendo, partirà il nuovo tour di Bugo e il riscontro che sta ricevendo è più che incoraggiante, tanto che la data di Milano cambierà location.

In seguito all’elevata richiesta di biglietti, la tappa prevista il 20 marzo al Serraglio, è invece spostata al più capiente Alcatraz di Via Valtellina. I biglietti già acquistati per il concerto al Serraglio rimangono validi, mentre i nuovi tagliandi sono già disponibili online sul sito di Ticketone.

“Sono sempre più felice per tutto l’affetto che mi state dimostrando e proprio per questo affetto, visto che i biglietti al Serraglio sono andati a ruba, ci vediamo costretti a spostare la data di Milano all’Alcatraz per permettere a tutti di partecipare a questa grande festa.”

Bugo porterà sul palco una carriera lunga 20 anni e nel quale si sono susseguiti 10 album, tra cui Cristian Bugatti, uscito per Mescal lo scorso 7 febbraio.

BUGO LIVE 2020

A seguito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19., il Bugo Live 2020‬ è stato in parte posticipato.

Il concerto in programma all’ Hiroshima Mon Amour di Torino è stato posticipato al 16 Aprile, quello in programma a Prodenone al 17 Aprile e il concerto di Madonna dell’Albero (RA) al 24 Aprile.

I biglietti acquistati rimangono validi per le nuove date

Chi è interessato al rimborso può procedere attraverso i punti vendita nei quali ha acquistato i biglietti

Tutte le date aggiornate:

20/03/2020 Milano – Alcatraz

26/03/2020 Roma – Largo Venue

27/03/2020 Bologna – Estragon

31/03/2020 Bolzano – Teatro Cristallo

04/04/2020 Livorno – The Cage

16/04/2020 Torino – Hiroshima Mon Amour

17/04/2020 Pordenone – Capitol

24/04/2020 Madonna dell’Albero (RA) – Bronson ‍

Sul palco insieme a Bugo ci saranno: Simone Bertolotti (tastiere), Donald Renda (batteria), Max Gelsi (basso) e Marco Montanari (chitarra).

