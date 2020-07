Brunori Concertini Acustici.

Il 2020 ha confermato il talento di Brunori. CIP!, uscito il 10 gennaio, per due settimane è risultato il più venduto in Italia e nelle classifiche del primo semestre è al settimo posto tra gli album, mentre tra i vinili è secondo.

Un riscontro più che buono confermato dalla vittoria della Targa Tenco come miglior album e del Nastro d’Argento per la Migliore Colonna Sonora Originale per Odio l’estate, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo con la regia di Massimo Venier.

Per Brunori il 2020 avrebbe dovuto rappresentare la consacrazione anche live, con numerosi sold out nel tour nei palazzetti. Organizzato da Vivo Concerti, sarà recuperato tra l’autunno e il prossimo anno. I fans del cantautore calabrese, però, avranno la possibilità di ascoltare dal vivo i brani del suo repertorio in 4 appuntamenti speciali.

I Concertini Acustici si terranno in location fuori dal comune, principalmente in contesti naturali ricchi di suggestioni. Il primo è previsto per sabato 11 luglio in Valle d’Aosta a Champorcher, per la rassegna MusicaStelle Outdoor (ne abbiamo parlato Qui).

BRUNORI CONCERTINI ACUSTICI

Ecco le quattro date dei Concertini Acustici:

Sabato 11 luglio 2020 || Champorcher (AO) @ MusicaStelle Outdoor – SOLD OUT

Venerdì 24 luglio 2020 || Lugo (RA) @ Ravenna Festival – SOLD OUT

Domenica 26 luglio 2020 || Tarvisio (UD) @ No Borders Music Festival

Domenica 2 agosto 2020 || Monte Cucco (PG) @ Suoni Controvento

Qui il calendario completo del Brunori Sas Tour 2020 prodotto da Vivo Concerti, che avrebbe dovuto svolgersi nella primavera di quest’anno.

Sabato 14 Novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Mercoledì 18 Novembre 2020 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 20 Novembre 2020 || Jesolo @ PalaInvent

Domenica 22 Novembre 2020 || Assago @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 24 Novembre 2020 || Casalecchio di Reno @ Unipol Arena

Giovedì 26 Novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 29 Novembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour

Martedì 01 Dicembre 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 03 Dicembre 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Sabato 05 Dicembre 2020 || Bari @ Teatro PalaFlorio

Foto di Leandro Emede