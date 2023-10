“Ora” è il singolo di debutto di Bruno con Epic/Sony Music Italy

Fuori dal 27 ottobre 2023 per Epic/Sony Music Italy “Ora“, il primo singolo ufficiale di Bruno. L’artista, promette la comunicazione stampa, dopo la firma con la major si prepara a diventare il nuovo volto del panorama urban pop italiano.

Classe 1999, Bruno Afriyie è un artista bresciano nato a Accra in Ghana. Il ragazzo inizia a cantare per caso e lo fa istintivamente, senza conoscere spesso testi e melodie. La scelta di fare musica è una scelta di vita. Capisce infatti che per lui è quello il modo migliore per raccontare il suo vissuto, per stare meglio.

Da quel momento inizia il suo percorso che porta oggi la sua musica ad essere una fusione di pop, hip hop tradizionale, lo-fi con qualche sfumatura rock.

La prima release, “Ora”, prodotto da Alessandro Castagna e Riccardo Rivadossi, è un pezzo che parla di una relazione fatta di tira e molla, una storia incerta e ormai finita, di cui esistono solo ricordi che il cantante sfoglia nella sua testa.

Con grande sensibilità Brino racconta il periodo difficile che segue la fine di una storia d’amore, quel periodo in cui si cerca di andare avanti, di dimenticare l’altra persona.

Il testo è scritto dallo stesso Bruno insieme ad Alessandro Castagna, Riccardo Rivadossi, Davide Musca e Marvely Perseverance Goma.