Blanco: 31 pezzi in scaletta per conquistare lo Stadio San Siro

Blanco San Siro scaletta ben 31 brani per il live del più giovane artista ad esibirsi nel tempio del calcio italiano.

Dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma Blanchito arriva a Milano il 20 luglio 2023 con lo show prodotto da Vivo Concerti e Friends and Partners, e si prepara per il prossimo appuntamento giovedì 20 luglio lo Stadio San Siro di Milano.

61 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 3 miliardi di stream in circa tre anni rendono l’artista ventenne un piccolo Re Mida della musica italiana.

Lo show è articolato in 4 momenti distinti. 4 momenti che si evolvono e trasformano in un viaggio attraverso i generi, per la direzione musicale del fidato Michelangelo.

Blanco san siro 20 luglio 2023

Le atmosfere gothic dell’allestimento

Sul palco allestito a cattedrale gotica, ispirata nello stile e nel lettering all’Innamorato che Blanco ha tatuato sulla schiena va in scena lo show pensato dall’artista assieme all’architetto Fabio Novembre e al suo Studio, che hanno immaginato e curato il concept dell’allestimento così come nel precedente tour.

Innamorato è la scritta motorizzata e in led dinamico che svetta trionfale al centro dell’impianto total black fortemente simmetrico, che vede sui lati due schermi sagomati ad arco a sesto acuto e due passerelle per raggiungere ancor meglio il pubblico.

Al centro del palco, sotto lo schermo centrale, è presente una scalinata lunga quanto tutto il boccascena che svela all’occorrenza la presenza dell’orchestra, e, ancora più avanti, una pedana romboidale dotata di lift, a ricordare un diamante, permette l’ingresso degli elementi dello show.

I visual tra classico e contemporaneo

I contenuti video – sviluppati da Galattico – e pensati insieme a Novembre Studio sono in equilibrio fra la vocazione architettonica del palco e le diverse anime dello show, mixando riferimenti classici come le illustrazioni di Gustave Doré a ispirazioni più contemporanee come l’opera di Gilbert e George.

La band

Sul palco al suo fianco una band incredibile composta dal fedele produttore e polistrumentista Michelangelo, Carmine Landolfi, in arte Bdog, alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso.

