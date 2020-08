Belvedere: Note vocali è il nuovo album registrato su Whatsapp

E’ uscito il nuovo album di belvedere, note vocali, completamente registrato su Whatsapp. Un disco concretizzato durante un lockdown particolarmente sofferto ma che vuole essere qualcosa di più e di nuovo una volta superato tutto questo.

Durante questi mesi di quarantena, belvedere è entrato in contatto con il produttore Luca Fois, al quale ha inviato una serie di provini chitarra e voce grazie alle note vocali su Whatsapp.

I provini vengono presi da Fois: editati con l’aggiunta di batterie esterne, mixati e masterizzati, e il risultato è sorprendente se si tiene conto della semplicità con i quali sono stati realizzati inizialmente.

note vocali è un progetto che mette al centro il minimalismo dei propri mezzi facendolo diventare il suo punto di forza, senza mai sembrare un album scarno e povero.

bELVEDERE

Federico Gnesutta ha scelto di chiamarsi belvedere come la strada dove abitava e dov’è cresciuto e dove, in quel paese della provincia di Pordenone, ha iniziato fin da piccolo a suonare chitarra, pianoforte e batteria.

belvedere è il primo progetto in cui Federico si esprime cantando dopo anni in cui si è dedicato a vari progetti musicali soltanto suonando.

Nel frattempo ha esplorato varie fasi musicali e incontrando l’hip hop, nella sua accezione lofi. ha trovato il legante perfetto per unire tutte le sue influenze andando così a creare un proprio suono fortemente personale.

E tra le sue influenze troviamo nomi come Venerus, Lucio Dalla e Rex Orange County.