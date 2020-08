Nonostante la difficoltà del periodo, è un anno in cui non mancano soddisfazioni e traguardi per Believe. A partire dal mese di luglio le attività di TuneCore in Italia si aggiungono ai servizi di Believe.

Questa operazione consentirà a Believe di ampliare la propria rosa di artisti e a TuneCore di affidare all’etichetta alcuni dei nomi più promettenti all’interno della propria scuderia, che verranno supportati nella distribuzione e nella pianificazione dei loro contenuti.

Le due aziende, già sono parte dello stesso gruppo, ma in questo modo si uniscono entrando in sempre maggiore sinergia. Sotto una leadership comune si apprestano ora a intraprendere una sfida nuova e stimolante, che consentirà di promuovere la musica degli artisti emergenti sostenendoli nel farsi strada in un mercato discografico in continua evoluzione.

Queste le parole di Luca Stante, Amministratore Delegato e Managing Director di Believe e TuneCore per l’Italia.

“Sono felice di poter servire oggi artisti indipendenti di ogni genere musicale, in tutte le fasi della loro carriera, dalle prime registrazioni auto-prodotte alle certificazioni di platino e ai primi posti delle classifiche italiane e mondiali.”

BELIEVE E TUNECORE

Con questo ulteriore livello di cooperazione tra le due aziende, TuneCore avrà una maggiore presenza sul territorio italiano. Ci saranno iniziative mirate ad aiutare gli artisti in Italia nel processo di distribuzione indipendente e con partnership localizzate che consolideranno TuneCore e Believe come realtà proficue e attive nel panorama musicale e discografico attuale.

“TuneCore è parte di Believe dal 2015 e da oggi le due società fanno un passo avanti entrando sempre più in sinergia. La sempre maggiore collaborazione tra i due team porterà TuneCore ad essere sempre più presente sul territorio italiano con iniziative sempre più localizzate, atte ad aiutare artisti, emergenti e non, nella loro strada verso il successo. Il gruppo Believe è la realtà leader della discografia indipendente, e TuneCore ne fa orgogliosamente parte permettendo a tutti gli artisti di distribuire la propria musica sugli store di tutto il mondo in modo veloce, mantenendo il 100% delle loro royalties.”

Queste le parole di Fabrizio Tudisco, Head of TuneCore Italy.

La notizia arriva a poche settimane dalla fine dell’iniziativa di successo #Curiamocidimusica, il programma di finanziamento per i giovani artisti lanciato da Believe a marzo 2020, all’inizio del lockdown, per sottolineare il valore terapeutico della musica per le persone costrette a rimanere in casa.

Al progetto, partito da Instagram e diventato virale, hanno partecipato migliaia di artisti. Alcuni hanno poi trovato spazio nelle playlist degli store digitali dedicate agli artisti emergenti più promettenti.

