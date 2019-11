Esce domani Ho il primo estratto dell’album di debutto Beatrice Arnera (etichetta Alfredo Music). Oggi su All Music Italia vi presentiamo in anteprima il videoclip del brano.

Giovane e brava attrice oltre che cantautrice è prodotta da Francesco Arpino.

Ecco l’artista stessa descrive questo suo brano surreale, nel senso buono del termine:

“Ho è un insieme di cose che mi appartengono veramente, una serie di situazioni reali del mio quotidiano che ho mescolato insieme e condito con una notevole dose di autoironia. Avete mai preso e dato un pugno sui denti? Io si, e ho anche paura dei serpenti e anche un po’ dei sentimenti. Ho, è un modo per presentarmi, per raccontarmi per quella che sono, goffa, in ritardo, autoironica, tendenzialmente bipolare. Ho è una mia piccola creaturina che senza l’aiuto delle persone che lavorano con me a questo progetto, sarebbe rimasta nel cassetto del mio comodino per sempre. Sono profondamente grata al team che ho con me, senza di loro non sarei mai riuscita a creare tutto questo”.

Ho è il singolo che anticipa il primo album di Beatrice Arnera in uscita nel 2020 per Alfredo Music.

Conosciamo Meglio Beatrice

Beatrice nasce a Acquiterme, il 31 luglio 1995. Figlia di una cantante lirica, la Arnera trascorre i primi anni di vita accompagnandola in tournée nei teatri d’Italia e d’Europa.

Il nonno, Giovanni Gavarotti, liutaio di archi per viola, violino e violoncello, era un grande flamenchista. Con questo DNA è ovvio che nasca in lei la passione per la chitarra classica, con cui l’Arnera oggi compone e da il via al suo percorso da cantautrice.

Nel frattempo Beatrice Arnera ha porta avanti anche il percorso di attrice.

Al cinema è protagonista in Tini, La nuova vita di Violetta, Addio Fottuti Musi Verdi, Puoi Baciare lo Sposo, Noi Eravamo e Non c’è Campo.

Dal 2018 è protagonista, nel ruolo di Giuly, nella sere Fox intitolata Romolo + Giuly: LA guerra mondiale italiana, parodia del noto poema shakespeariano che narra la lotta di classe tra Roma Nord e Roma Sud, e che coinvolge l’Italia intera.

A teatro nel 2016 è stata Liesl in Aggiungi un posto a Tavola al Teatro Sistina in Roma, al fianco di Luca Ward e Vittoria Belvedere.

Nel 2018 ha calcato il palcoscenico del Teatro Brancaccio con Clementina, nella storica commedia musicale, firmata Garinei e Giovannini, Aggiungi un Posto a Tavola al fianco di Gianluca Guidi, figlio di Johnny Dorelli.

Vincitrice del 16° Premio Kineo dedicato alle giovani promesse del cinema italiano, durante il Festival del Cinema di Venezia; le viene assegnato anche il Premio Prospettiva al 18° Glocal Film Festival.

Nel 2019 è la protagonista entrante con il ruolo di Valeria Ferrante nella quinta stagione della fiction di Rai 1, Un passo dal Cielo.

HO Beatrice Arnera Testo e video

(Scritta da Beatrice Arnera

Editore: ADB mediazioni srl)

Ho collezionato fallimenti

ho rivalutato degli eventi

ho ricostruito avvenimenti

ho preso e dato un pugno sui denti

e non mi scordo di me

e se mi scordo divento un re

Ho ammaestrato esaurimenti

ho disinstallato dei tormenti

ho scambiato ingenui per prudenti e non si fa

e no che non ho mai dimenticato ciò che so

che non mi importa quanto tempo impiegherò

per imparare a non restarci male

ma male è inflazionato e gli daremo un altro nome

Ho disdetto al volo appuntamenti

ho risposto male a dei commenti

ho paura vera dei serpenti

ho paura anche dei sentimenti

e non mi scordo di me

e se mi scordo divento un re

Ho talento serio per gli accenti

ho finito pure gli assorbenti

ho spiato e tu mentre parlo ti addormenti

e non si fa

E no che non ho mai dimenticato ciò che ho

Che non mi importa quanto tempo impiegherò

per riparare i buchi che ho nel cuore

ma cuore è inflazionato e gli daremo un altro nome

ho