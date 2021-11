Assurditè: il nuovo singolo “Pubblicità” è una ballad R’n’B

Assurditè pubblica il nuovo singolo Pubblicità, dopo essere stata scelta per la prima cover della playlist Fresh Finds di Spotify.

“Assurditè” è un neologismo che non ha traduzione.

è il mio approccio alle giornate,

è il modo diretto in cui parlo,

è l’istinto con il quale affronto le scelte.

Rispecchia la relatività della vita,

dove tutto si trova spesso distaccato dalla convenzionalità.”

– Chiara Balzan, in arte Assurditè

Assurditè è pronta a farci sentire Pubblicità (under exclusive license to Believe Artist Services). Il nuovo singolo arriva dopo il successo dell’ultimo brano Flora, che ha riscosso un grande consenso sia dal il pubblico che dalla critica,

Pubblicità è prodotta da Bravo, Bravissimo e disponibile sulle piattaforme digitali e in streaming.

Assurditè scrive musica e testi

Elegante e romantica, Chiara Balzan, vero nome di Assurditè, scrive i testi e compone la musica delle sue canzoni.

Le sue sonorità spaziano tra ballad e beat urban, con un tocco di jazz. La sua voce è ammaliante e consapevole.

La cantautrice naviga nel mare dell’Indie Pop influenzato dalle onde dell’R&B.

“‘Pubblicità è la mia presentazione – racconta Assurditè – Un brano in cui mi descrivo mettendomi a nudo, parlo di quello che mi piace, di come sono fatta, di tutto il tempo passato a pensare sprecando occasioni. È un invito a lasciarsi andare, non perdere tempo and skip ads. È stato scritto a marzo 2020, in piena quarantena e successivamente prodotto nella cameretta di Bravo, Bravissimo. In sottofondo durante tutta la canzone c’è la registrazione della mia asciugatrice”.

la passione per l’arte in tutte le sue forme

Chiara Balzan, classe ’99, nasce nell’hinterland milanese. Spinta da una forte attrazione verso il mondo artistico, inizia il suo percorso di studi musicali all’età di 11 anni. Frequenta varie scuole di musica, seguendo corsi di tecnica vocale, musical, coro, composizione e pianoforte. Si appassiona all’arte in tutte le sue forme, la sua produzione artistica non è composta solamente da opere musicali ma anche da opere figurative, gioielli e sculture.

Inizia a scrivere canzoni all’età di 17 anni lasciandosi ispirare dal cantautorato e dall’indie-pop italiano, tenendo a cuore cantanti iconici come Ella Fitzgerald e Chet Baker. A marzo 2020 rilascia le sue prime pubblicazioni da indipendente: Altro da dire e Bacio a distanza, brano ispirato dal periodo di quarantena.

A maggio del 2021 pubblica Flora, il suo terzo singolo, che le fa vincere la targa Banca Macerata per la Miglior performance della serata in seguito alla sua esibizione durante il concorso Musicultura 2021.