Assurditè spiega l’amore quotidiano nel nuovo singolo “Amore&casino”

Assurditè è una cantautrice classe ’99 che negli ultimi due anni ha portato avanti un percorso di crescita partito da Musicultura 2021 e arrivato, oggi, al nuovo singolo Amore&casino.

Nel brano si cerca di descrivere l’amore basandosi sui momenti più semplici e significativi della vita di ogni giorno, fotografando attimi e oggetti della persona di cui si è innamorati, ed è proprio Assurditè a spiegarlo:

“Amore&casino è la domenica mattina dopo una serata andata a finire bene. L’ho scritta pensando a tutte le cose che prima davo per scontate e che per un periodo mi sono mancate, come il calore che senti quando sei circondato da persone che ami, come uscire con gli amici e tornare tardi e poi svegliarsi il giorno dopo con in testa ricordi di amore e tanto casino.”

Assurditè presenta una ballad diversa dalla forma-canzone standard, infatti il brano presenta una serie di cellule armoniche che si uniscono come si uniscono le parole quando racconti una storia.

Un gioco tecnico che fa da contraltare all’imprevedibilità e al mutare continuo di un sentimento così tanto complesso come l’amore.

Il brano arriva a distanza di un mese dall’ultima pubblicazione di Assurditè, vale a dire la versione acustica di Pressione Bassa pubblicata a San Valentino.

La versione originale di questo stesso brano, invece, risale al 20 gennaio dunque possiamo affermare che la cantautrice milanese sta cercando di mantenere un ritmo di pubblicazione costante e repentino.

Il 2023 sarà l’anno in cui arriverà con molta probabilità anche un album e, di conseguenza, un numero di canzoni vasto e che permetterà di capire definitivamente quale sarà il futuro di un’altra giovane e talentuosa artista italiana.