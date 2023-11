Aspettando il FantaSanremo arriva… l’AMI Sanremo (sondaggio)

Ami Sanremo: siete pronti a trasformarvi nel nuovo Direttore Artistico del Festival di Sanremo?

Da oggi vi proponiamo un sondaggio per giocare insieme e provare a definire il vostro cast del Festival di Sanremo dei sogni.

Abbiamo pensato a 2 categorie reali e 2 nelle quali dare spazio alla fantasia:

reale : cantanti solisti in attività; reale : gruppi (due o più persone già formati) in attività; fantasia : duetti e feat creati per l’occasione fantasia : mai più, ovvero cantanti del passato (ritirati dalle scene) e reunion.

In questa prima fase vi chiediamo di scrivere liberamente i nomi dei 10 cantanti solisti che vi piacerebbe vedere sul palco dell’Ariston (non rispettiamo le quote rosa, esprimetevi liberamente!) e i 4 gruppi con l’unico requisito che devono essere gruppi già consolidati, non messi insieme apposta per il Festival.

I duetti o feat creati apposta vanno nella terza categoria (2 votazioni), quella di fantasia. Duetti come Paola & Chiara o Colapesce e Dimartino non vanno inseriti in questa categoria, perché sono un unico progetto musicale.

Infine deliziateci anche con il nome dell’artista del passato che, se fosse possibile, vi piacerebbe vedere sul palco (2 votazioni). Non necessariamente persone che non ci sono più, ma anche cantanti in pensione e reunion di gruppi sciolti.

Al termine della votazione preliminare, i dati raccolti verranno elaborati per determinare la fase due nella quale si potrà scegliere il cast ideale in base alle risposte fornitre dai lettori durante la prima parte del sondaggio.

Siete pronti a votare?

Se non visualizzi il sondaggio, clicca qui.

AMI Sanremo – FASE PRELIMINARE

Caricamento…

Verranno considerati validi solo i singoli voti che rispettano i requisiti indicati.

La raccolta dati della prima fase terminerà il 22 novembre 2023.