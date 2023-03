Articolo 31: dopo i 4 sold out, arriva il tour estivo di J-Ax e DJ Jad (INFO e BIGLIETTI)

Articolo 31, tour estivo.

Dopo aver fatto 4 sold out a Milano e aver venduto già quasi tutti i biglietti della data zero di Vigevano (leggi qui), gli Articolo 31 annunciano il tour estivo.

J-Ax e DJ Jad faranno Un Bel Viaggio in giro per l’Italia e per i festival estivi del nostro paese (e non solo). Ecco le prime date annunciate:

ARTICOLO 31 – TOUR ESTIVO

1 luglio – Bellinzona – Castle On Air

4 luglio – Legnano (MI) – Rugby Sound

9 luglio – Alba (CN) – Collisioni Festival

12 luglio – Brescia – Arena Campo Marte

14 luglio – L’Aquila – Pinewood Festival

16 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

19 luglio – Roma – Rock in Roma

22 luglio – Servigliano (RM) – No Sound Fest

28 luglio – Catania – Wave Summer Music

30 luglio – Matera – Sonic Park Matera

2 agosto – Roccella Ionica (RC) – Roccella Summer Festival

12 agosto – Cattolica (RN) – Arena della Regina

15 agosto – Olbia – Red Valley Festival

19 agosto – Lecce – Oversound Music Festival

Open Act: DJ Set Wlady

Biglietti in vendita da giovedì 9 marzo alle 14 su www.vivoconcerti.com e dal 14 marzo alle 11 in tutti i punti vendita autorizzati.

Ricordiamo le 4 date di Milano e la data zero, l’unica per la quale sono disponibili ancora alcuni biglietti.

ARTICOLO 31 – TOUR MAGGIO 2023

14 maggio Palazzetto Dello Sport Di Vigevano

18 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI) SOLD OUT

19 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI) SOLD OUT

24 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI) SOLD OUT

25 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI) SOLD OUT

