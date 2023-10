Dopo Bari, Napoli e Roma Ariete, la più giovane cantautrice ad esibirsi nei Palasport, è pronta per Bologna e Milano

Ariete Tour 2023.

Ariete, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo album per Bomba Dischi, un progetto intitolato “La notte“, è attualmente in tour nei palasport italiani. Questo la rende la più giovane cantautrice italiana ad essere riuscita ad esibirsi in location così grandi.

Dopo i primi tre appuntamenti a Bari, Napoli e Roma, mancano ancora due importanti date. Quella di Bologna, 24 ottobre, e quella del 27 ottobre al Mediolanum Forum di Assago.

Prodotto e organizzato da VivoConcerti, il tour 2023 di Ariete la vede affiancare i brani dell’ultimo disco alle canzoni che le hanno permesso di diventare una delle cantautrice più amate dalla genZ, e non solo. Brani come “L’ultima notte” (Triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino”) e la sanremese “Mare di guai“.

Ariete tour 2023

Come per i tour precedenti anche nei palazzetti Arianna, questo il vero nome della cantautrice, non ha voluto perdere quella dimensione di contatto e condivisione con il suo pubblico.

Durante quest’esperienza intima, Ariete crea un dialogo con il pubblico, che è al centro dello show: il coinvolgimento è pieno.

Il palco di ARIETE TOUR 2023 prende vita dall’immaginario notturno attraverso dei visual che richiamano la cover del suo ultimo disco. Nello scenario di una notte stellata, infatti, Ariete si esibisce al centro del palco.

Dal centro del palco si allunga una passerella che permette alla cantautrice di raggiungere il cuore del parterre e immergersi nel suo pubblico.

Ad accompagnarla una band composta da cinque musicisti: Jacopo Antonini al basso e alle tastiere, Francesco Aprili alla batteria, Valerio Smordoni alle tastiere, Daniele Razzicchia e Alessandro Cosentino alle chitarre.

Vestiaire Collective, piattaforma leader a livello mondiale per la rivendita di moda di lusso di seconda mano, veste Ariete in questo tour. La cantautrice indosserà capi pre-loved diversi, con l’obiettivo di promuovere la moda sostenibile.