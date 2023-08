Anto Paga lancia una nuova versione di “Vorrei dirti”, pezzo da 20 milioni di stream. Con lui c’è Biondo!

Anto Paga & Biondo “Vorrei dirti (parigi)” testo della nuova versione del brano di Paga fuori da venerdì 1 settembre per Feelings/AltaFonte Italia in una versione in duetto con Biondo.

Antonio Pagano, questo il vero nome di Anto Paga, è un artista classe 95 che negli scorsi anni è andato virale su Tik Tok con ben due canzoni: “La parte più bella di me” e “Vorrei dirti“. Nel corso degli anni l’artista si è voluto con la sua musica partendo dal rap, nel 2015, per arrivare, passando dall’Emo-rap, a scegliere come propria dimensione musicale quella del pop urban.

Ora proprio “Vorrei dirti“, canzone che su Spotify conta quasi 20 milioni di stream, prende una nuova forma grazie alla collaborazione con Biondo e diventa “Vorrei dirti (parigi)“.

Anto Paga & Biondo Vorrei dirti (parigi) significato del brano

Il brano, dolce e romantico, unisce l’attitudine urban alla morbidezza del cantato melodico, sorretto dalle note di un pianoforte. Questa versione ne esce con ancora più sfumature grazie alla presenza della voce di Biondo.

Quest’ultimo, sempre molto attiva sul fronte delle collaborazioni (ha cantato, tra gli altri, con Aka 7even, prima che Luca entrasse nella scuola di Amici, Emma Muscat, Liner, Astol…), l’8 settembre uscirà il nuovo disco dell’artista urban, il primo con AltaFonte Italia, intitolato “cattive abitudini“.

Anto paga & Biondo vorrei dirti (parigi) testo e audio

Ora il sole sembra molto più vicino

Nei tuoi occhi vedo il mio casino

Togliamoci le maschere, quello è il destino

Che se l’amore uccide vediamo chi è l’assassino

Guardo la luna mentre lei mi guarda

Se alzo la mano sembra di toccarla

Vorrei mangiarmi le tue labbra

Stesi nudi sopra un letto di sabbia

E ti darei i miei occhi quando tu non ti piaci

E quando poi ti chiedi perché stai con me

E quando il mondo ti sta stretto tu

Chiudi gli occhi e pensa solo a me

Mi ricordi un po’ Parigi

Bella e malinconica

Ti va di essere felici

Siamo una bomba atomica

E corriamo per mano in un posto lontano

Vorrei dirti “ti amo” e non ci riesco mai

Ma lo sai? In fondo sei pazza di uno stron*o

Ma tu sei il mio mondo, non lo scordare mai

Oh mai, mai

Vorrei dirti ti amo e non ci riesco mai

con te il mondo sembra sempre meno brutto

io che volevo solo darti tutto

e sul più bello tu ci hai messo un punto

io ti ho portato a Parigi per dare più colore a questi giorni grigi

alle tue cicatrice che non guariranno

e le mie canzoni non ti salveranno

Vuoi qualcosa di diverso, ti sento diversa

di come è stato con quell’altro a me non mi interessa

perché so che senza me tu non sei più la stessa

e colmavi ogni mio vuoto con la tua presenza

eh e se domani non ci sarà io con te

dimmi chi ci sarà

vorrei dirti che ti amo non ci riesco mai

E corriamo per mano in un posto lontano

Vorrei dirti “ti amo” e non ci riesco mai

Ma lo sai in fondo sei pazza di uno stron*o

Ma tu sei Il mio mondo non lo scordare mai