Sarà in radio e in tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 28 febbraio Tanto è Uguale (Advice Music), il nuovo singolo di Roberta Bonanno scritto per lei da Fabio Vaccaro e Mattia Foderà.

Il brano parla della difficoltà di accettare la fine di una storia d’amore e di quanto nei momenti di sconforto si cerca di dimenticare cercando abbracci falsi. Momenti utili solo a ingannare sé stessi.

“Sono estremamente felice di tornare in radio dopo la mia avventura televisiva di ‘Tale e Quale’ con questo nuovo singolo che amo particolarmente. Tanto è uguale esprime pienamente una parte ben radicata di me, di come io spesso provi a trovare sicurezza in braccai diverse dalle mie consapevole che queste a volte possano forse fare più del male che del bene e mi rendo conto che purtroppo questo è parte di me, ma so anche di avere una parte molto forte che viene fuori molto bene in questo singolo.”

Queste le parole di Roberta Bonanno, che due anni fa pubblicò l’album Io e Bonnie (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

ANTEPRIMA VIDEO – ROBERTA BONANNO – TANTO È UGUALE

Tanto è Uguale è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Luca Giordano. E’ stato girato in due luoghi incantevoli e romantici come il lungo lago di Como e Cernobbio con le sue ville.

“Il video è stato pensato come sfogo romantico attraverso le immagini, la sensualità e la rabbia che può avere una donna verso un uomo. Esprime uno stato d’animo, delle emozioni, un periodo particolare. Roberta è stata molto brava ad entrare nella parte, dal ritornello dove l’ira e le emozioni si svelano fino alle strofe, dove la dolcezza prende il sopravvento nelle emozioni.”

Così il regista commenta il videoclip.

TANTO È UGUALE – IL TESTO

Testo e musica Fabio Vaccaro e Mattia Foderà

Etichetta Discografica : Advice Music

Produzione: Carlo Delor e Alberto Boi per Advice Music

Anni luce di distanza tra capirti e averti

ma la cruda verità è che non riesco a scordarti.

E mi ritrovo qui a pensare ancora al tuo profumo

quello che ti sei messo per piacermi.

Si va beh che il tempo passa e cancella tutto ma io me ne fotto, amo ancora te!

Il concetto è semplice, tanto quanto triste.

C’è una ragione che mi da ragione se

prendo a pugni il cuore quando ancora vuole te.

E odio anche l’amore.

Cerco abbracci forti e falsi fino a farmi male, ma tanto è uguale!

Una moneta in fondo al mare non può risalire

è la cruda verità e non esiste opinione.

Le tue foto mai postate nella mia memoria

stanno lì, senza luogo e senza nome.

Qui l’amore fa il lavoro dei potenti, ci racconta storie affascinanti

ma non so più credergli…e forse è solo un bene

C’è una ragione che mi da ragione se

prendo a pugni il cuore quando ancora vuole te.

E odio anche l’amore.

Cerco abbracci forti e falsi fino a farmi male, ma tanto è uguale!

Impossibile tornare indietro, impossibile però a volte non volerlo.

Sei passata da realtà a ricordo e adesso me ne rendo conto.

Si va beh che il tempo passa e cancella tutto ma io me ne fotto, amo ancora te!

C’è una ragione che mi da ragione se

prendo a pugni il cuore quando ancora vuole te.

E odio anche l’amore.

Cerco abbracci forti e falsi fino a farmi male, ma tanto è uguale!

…tanto è uguale…tanto è uguale!

Foto di Federica Zavaleta