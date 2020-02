E’ uscito Due Ragazzi Due Ragazze, il nuovo singolo del cantautore milanese Riccardo Inge. Una ballad dalle sonorità indie pop in cui musica e testo evocano una precisa direzione artistica.

Il brano porta la firma di Riccardo Inge Diaferia, ed è stato prodotto e mixato da Simone Sproccati presso Crono Sound Factory di Vimodrone, a pochi passi da Milano. Il Master è stato curato da Andrea Bernie De Bernardi presso Eleven Mastering Studio di Busto Arsizio.

“Ho scritto una canzone che parla d’amore. Tipicamente con una frase di questo tipo siamo tutti portati a pensare che si tratti della solita canzone su un banalissimo quanto struggente rapporto amoroso tra due persone che si amano o non si amano. No, si tratta veramente di una canzone che parla d’amore. Intendo l’amore in senso lato, l’amore per la vita e per la libertà di vivere. L’amore per una persona, indipendentemente dalla razza, dal sesso, dall’orientamento sessuale o dal possibile grado di parentela.”

Queste le parole di Riccardo Inge per raccontare Due Ragazzi Due Ragazze, che arriva dopo diversi singoli e l’Ep Giorno di Festa, uscito nel 2017 lanciato dal singolo Cosa resterà di noi interpretato insieme a Cranio Randagio (Ne abbiamo parlato Qui).

“E se bastasse solamente immaginare

Una canzone come un ponte in mezzo al mare

E sentirsi un po’ più liberi

E sentirsi un po’ più liberi

Di vivere”

ANTEPRIMA VIDEO – RICCARDO INGE – DUE RAGAZZI DUE RAGAZZE

Il videoclip è stato realizzato dal regista Andreas Pinacci ed è in anteprima su All Music Italia.

I protagonisti sono Francesco Socchi, Fabio Zanini, Camilla Fracasso e Alda Zoga.

Le location sono: il Ponte Gobbo a Bobbio (PC) e il bar Delicatissimo a Milano.

DUE RAGAZZI DUE RAGAZZE – IL TESTO

Autore e Compositore: Riccardo Diaferia

Due ragazzi si baciano in fondo a un bar

hanno gli occhi addosso della gente

che li guarda in modo differente

con disgusto e un poco di disprezzo

fatto di parole dette sottovoce

fanno rumore fino in fondo all’anima

Due ragazze camminano per strada adagio

tengono stretta mano nella mano

La voglia di scappare via lontano

per non lasciarsi consumare dentro

Dalle parole di chi ha sempre ragione

professa amore senza dare amore

Ma se bastasse solamente una canzone

per aprire gli occhi a tutte le persone

che non vedono, ma parlano e commentano, ridono, giudicano e insultano

Ma se bastasse solamente immaginare

Una canzone come un ponte in mezzo al mare

E sentirsi un po’ più liberi

Sentirsi un po’ più liberi

Di vivere

Sono anni che non ha senso dare del diverso

a chi vuole vivere liberamente

un amore vero senza togliere niente

a tutti quelli che non sanno accettare

che sono leoni dietro alle tastiere

non hanno più armadi per nascondere gli scheletri

Gli scheletri

E se bastasse solamente una canzone

per aprire gli occhi a tutte le persone

che non vedono, ma parlano e commentano, ridono, giudicano e insultano

Ma se bastasse solamente immaginare

Una canzone come un ponte in mezzo al mare

E sentirsi un po’ più liberi

Sentirsi un po’ più liberi

Di vivere

Un’ora insieme

A te

Un giorno insieme

A te

Un anno insieme

A te

Una vita insieme

Senza più paure

Solo noi

Due ragazze

Due ragazzi

Due ragazze

Due ragazzi

Foto di Andreas Pinacci