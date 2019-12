Uscirà il 20 dicembre Mi dicevi che, il nuovo singolo di Leonardo Monteiro che per l’occasione ha scelto di farsi produrre da Maximus e di collaborare con Frammento. Cambio di rotta, quindi, per l’artista oggi impegnato nella seconda edizione dello show di Canale 5 All Together Now.

Un brano che arriva a poco meno di due anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione Giovani (Qui la nostra videointervista) e a un anno dalla pubblicazione dell’album d’esordio (ne abbiamo parlato Qui).

“Torno con un nuovo singolo, con una nuova produzione, e in qualche modo mi sento un nuovo Leonardo. Sono me stesso, sempre, ma qui porto tutte le mie sensazioni in un brano dove racconto di una relazione costruita su cose dette, ma poi, mai realizzate. Quello che mi farà stare bene sarà sapere che chi lo ascolta faccia suo questo brano, perchè non per forza si parla di una relazione d’amore, ma potrebbe essere anche di lavoro o di vita”.

Il brano è stato prodotto da Maximus che ha dichiarato:

“Il divario artistico e di background che ci separa ma allo stesso tempo ci accomuna, ci ha portati a sperimentazioni sonore coraggiose e da qui è nato “Mi dicevi che”. Dopo esserci confrontati su alcuni accordi di piano, ho costruito tutto attorno un contesto musicale forse azzardato, ma secondo me vincente…”

Alle parole di Maximus e Leonardo Monteiro si sono aggiunte quelle di Frammento:

“Quando Leonardo e Maximus mi hanno proposto il brano mi sono sentito subito dentro e coinvolto. Il mood era familiare e la bozza di testo scritta da Leonardo mi riportava ad esperienze passate. Non potevo rifiutare. Così ho deciso di prendere carta e penna…”

ANTEPRIMA VIDEO LEONARDO MONTEIRO MI DICEVI CHE

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Michele Fantazzini. Queste le sue parole:

“Il primo ascolto di questo disco ha suscitato in me immagini contrastanti. Eleganza in un contesto demolito, antico, ma che si affaccia al futuro. Ho cercato in questo video di concentrare tutte le sensazioni degli artisti con la mia visione…”

MI DICEVI CHE – IL TESTO

Testo: Leonardo Monteiro / Jerold Piccolo

Musica: Leonardo Monteiro / Ivano Ventaloro

Edizioni proprietà degli Autori e Compositori

Produzione Maximus

Dicono alcuni di me che sono strano vero ormai

Persona eclettica aggiungo sembra che amo tutti, sai?

Dico a me stesso ad essere troppo buono perderai

Neanche ti parlo di quando poi tu ti innamorerai

All’inizio rosa e favole

La vita sembrerà d’un tratto un po’ più facile

I grandi amori a volte sparano stronzate che

Lasciano un segno netto che ti fotte dentro eh

Eravamo insieme nudi che

Ci guardavamo mentre sudavamo insieme eh

Il tuo respiro di conforto nel sentire che

Che nessun’altro saprà amarti come amo te

Io non lo nego che

A volte ancora io ci penso a te

Ci provo sai credimi ma è inutile

A volte mi manca il respiro eh

Nella mia testa una vera festa di parole strane

Canne passano di mano in mano, dice fanno male

E invece a me sembra che mi facciano dimenticare

Quindi ho deciso di chiudermi e restare ad aspettare

Dico sempre che sto bene che

Che nella vita non bisogna mai dipendere

Da gente che parole tante ne ha da spendere

Per demolire quella parte più profonda che

Ti rende unico e sensibile

Che non vuol dire ti assicuro essere debole

Ma solamente percettivo a questo mondo che

Se non stai attento grida forte te lo giuro eh

Non insistere

A cercare di uccidere

Il bel ricordo ancora che ho di te

Mentre godevi sopra tu di me

Mentre mi dicevi che

Amore giuro io amo solo te

Lo ripetevi, voglio solo te

Davvero ci ho potuto credere?

Frammento: Ora scrivo di me lontani dal mondo ma in fondo

Di te mi è rimasto soltanto un ricordo, baby

Mi dici di fare l’amore in silenzio per non perdere tempo

di non farsi distrarre e lasciarci portare dal vento in un solo momento

mi hai perso, ti ho perso, liberi ma non è solo un pretesto, perso

voglia di scriverti solo che scrivo di te in ogni testo

resto fermo come il mare di notte più calmo invece mi agito

rabbia ed amore si mischiano qua si distrugge ogni mio stato d’animo

mi hai messo alle strette, promesse dirette, diretti indipendentemente

più niente si sente qua tutto mi scende nessuno si pente l’amore si brucia come sigarette

come sigarette

Non insistere

A cercare di uccidere

Il bel ricordo ancora che ho di te

Mentre godevi sopra tu di me

Mentre mi dicevi che

Amore giuro io amo solo te

Lo ripetevi, voglio solo te

Davvero ci ho potuto credere?

Mentre mi dicevi che

Amore giuro io amo solo te

Lo ripetevi, voglio solo te

Davvero ci ho potuto credere?

Foto di Michele Frantazzini