In Punta di Piedi è il titolo del nuovo singolo di Marcello Pieri, brano scritto per Marco Pantani, che aveva il sogno di partecipare al Festival di Sanremo. In punta di Piedi è accompagnato da un corto realizzato dal regista Paolo Santolini e prodotto da Okta Film srl.

Il cantautore romagnolo, che nel 2020 ha pubblicato il singolo Sino a Quando Non ti rivedrò, ricorda.

“In Punta di Piedi l’ho composta nel 1997 quando Marco Pantani mi chiamò per provare a scrivergli una canzone che doveva parlare di lui e che lui avrebbe voluto cantare presentandosi a Sanremo. Così venne a casa mia a Cesena, fu un incontro molto bello pensate ricordo che aveva una Porsche con degli interni color beige bellissima. A quei tempi lui era il Campione, era nel cuore di tutti e non solo di chi ama il mondo della bicicletta. Quel giorno mi raccontò un po’ della sua vita, delle sue speranze e se ne andò tornando a casa. Non era ancora a Cesenatico, mezz’ora di strada, che la Sua canzone era pronta. Lo avvisai al telefono e poco dopo era di nuovo a casa mia. Ricordo come fosse adesso che la ascoltò e si commosse, anche per il fatto che quelle parole vennero fuori tramite me inspiegabilmente in un tempo davvero così breve. Si portò via la canzone su una cassettina e la tenne sempre con sé, e sappiamo tutti che il testo venne trovato e poi pubblicato da tutti i giornali il giorno dopo la sua scomparsa. Ho deciso dopo tutti questi anni di pubblicarla con la mia voce perché ritengo che adesso che si ha bisogno di verità, credo sia arrivato il momento di far ascoltare a chi lo ha amato, a chi lo ama ancora e ai suoi tifosi, in Italia e in tutto il mondo, quella che lui chiamava… ‘la mia canzone’.”

Il brano è stato suonato alla batteria da Gianluca Nanni, al basso da Massimo Sutera, alla fisarmonica e direzione d’orchestra da Stefano Nanni, alla chitarra da Riccardo Bondi e al pianoforte dallo stesso Marcello Pieri.

Nella copertina graficamente realizzata da Mattia Dulcani appare, da piccolo, Francesco uno dei figli di Marcello Pieri.

ANTEPRIMA VIDEO MARCELLO PIERI IN PUNTA DI PIEDI

Il corto è stato girato a Cesena nella casa di Marcello Pieri.

Queste le parole del regista Paolo Santolini di Okta Film srl.

“Stavo realizzando un film documentario che racconta la storia di Marco Pantani e mentre mettevo insieme i materiali ho deciso di andare a trovare Marcello Pieri a casa sua per raccogliere la sua testimonianza, avendo saputo che aveva scritto lui la canzone che io considero come la più vera canzone che parla di Pantani, questo suo intervento sarà negli extra del DVD che sarà pubblicato prossimamente.”

IN PUNTA DI PIEDI – IL TESTO

Testo e Musica di Marcello Pieri

Ci sarà una biciclettina nel cortile di una casa

che farà partire i sogni di un bambino.

Mi mangiavo le candele,

quando mi mancava il fiato,

mi vedevo il lungomare nei traguardi che ho tagliato,

c’era lei nell’infinito…

La vita mia non è una corsa in bicicletta,

la vita mia, forse è vincere la fretta,

la vita mia, è un traguardo sempre più lontano,

è una salita e poi un altipiano,

c’è un po’ di poesia,

è volontà che si è fatta strada

e non importa che io vinca o cada.

Hai presente i desideri,

non è impossibile se tu ci credi,

io me ne andrò come sono arrivato,

in punta di piedi e sentirsi il re del mondo

e poi di non valere niente,

poi sentirsi così soli anche in mezzo a tanta gente,

anche in mezzo alla tua gente…