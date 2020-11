E’ uscito Un Raggio a Strapiombo, il nuovo singolo del cantautore Innocente tratto dall’album #IOSONO, il disco d’esordio pubblicato il 27 novembre per Cinico Disincanto e Pezzi Dischi.

Il brano e il videoclip, in anteprima su All Music Italia, ruotano attorno alla domanda: “essere simili equivale ad essere invincibili?”.

Così Innocente spiega Un Raggio a Strapiombo, tratto dall’album #IOSONO, un lavoro guidato dalla voglia di sperimentazione e ricerca sonora.

Il pezzo ha un vestito ritmico ben definito. Un inizio prorompente del pianoforte, strumento con cui l’artista ha un rapporto viscerale, al quale poi subentrano le chitarre elettriche che danno grinta e completezza alla traccia riprendendo quella fusione tra influenze pop, latin-jazz e cantautorali che si riconoscono nell’intero disco.

#IOSONO, prodotto da Luigi Saccà e Vladimiro Boccia, è un album suonato dall’inizio alla fine. Non intende strizzare l’occhio a ciò che è di moda nel mainstream, ma sceglie la ricerca nelle sonorità e nel tipo di arrangiamento.

Brani dal ritmo frizzante con la presenza costante del pianoforte si alternano ad altri dai suoni caldi, capaci di creare un’atmosfera intima.

Dal punto di vista tematico si sente il forte legame di Giorgio (Innocente) con il territorio italiano, la sua lingua e soprattutto con la sua terra d’origine. Un esempio su tutti il brano Bella ci dormi, ripreso dal Canzoniere Grecanico Salentino, un omaggio alle sue radici.

“Sono nato a pochi chilometri dal mare e quando mi sono trasferito nell’entroterra toscano, ne ho sentito terribilmente la mancanza. Sono un ironico malinconico, strano ma vero. Spesso si tende ad attribuire un significato esagerato alla parola ‘malinconia’, confondendola con ‘tristezza’.

Ecco, triste lo sono stato davvero poche volte. Sono appassionato di tematiche ambientali e laureato in Economia per l’Ambiente. Da un lato mi piace studiare l’evoluzione dal punto di vista scientifico, dall’altro mi interessa dare risposte a cose che non so, e la più intrigante è: ‘l’uomo è effettivamente l’animale più intelligente o solo il capitalista più stupido?’

Alla domanda ‘descriviti con una parola’ ho sempre risposto con ‘paradossale’, perché vivo per il palco, ma in un ristorante scelgo sempre il tavolo in fondo alla sala. Credo fortemente nell’amicizia che non è necessariamente diversa dall’amore.”