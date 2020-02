Il 15 marzo sarà la Giornata dei disturbi alimentari. Il cantautore Igor Nogarotto ha scelto il brano Eleonora Sei Normale per non spegnere i riflettori su un argomento non facile e del quale troppo spesso si fa fatica a parlare.

Il testo di Eleonora sei normale porta la firma della ragazza bulimica Eleonora ed è una lettera che ha scritto alla Madre poco prima del gesto suicida. Successivamente la Mamma di Eleonora ha chiesto a Igor Nogarotto di creare una canzone che potesse sia esorcizzare quel dolore e per sensibilizzare e far riflettere sulle tematiche di bulimia e anoressia.

“Anni fa, a Bologna, frequentai una Donna che aveva una Figlia con problematiche di bulimia. Questa ragazza, Eleonora, scrisse una lettera alla Madre prima di suicidarsi. La Madre mi consegnò quel testo chiedendomi se volessi farne una canzone, in modo che il messaggio di sua figlia potesse essere trasmesso ed in qualche maniera potesse sensibilizzare sull’argomento ed essere di aiuto alle persone che soffrono di tale patologia.”

Così Igor Nogarotto spiega Eleonora Sei Normale, brano realizzato in collaborazione con l’Associazione Per Adriana ONLUS con sede a Catania, contro i Disturbi del Comportamento Alimentare e Obesità.

Ha l’obiettivo di ascoltare, sostenere e fornire counseling e informazione sulla rete sanitaria, per facilitare il confronto e la relazione tra coloro che vivono una condizione di disaggio economico, psicofisico e tutti i soggetti coinvolti nei Disturbi del Comportamento Alimentare quali Anoressia nervosa, Bulimia nervosa, Vigoressia, Ortoressia, Obesità, Binge Eating Disorders.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, i Disturbi del Comportamento Alimentare, dopo gli incidenti stradali, rappresentano tra i giovani la prima causa di morte soprattutto tra i 12 e i 25 anni. In Italia sono oltre 3 milioni le persone che ne soffrono ed il 70% sono adolescenti. Il 95,9% riguarda le donne e il 4,1% gli uomini.

ELEONORA SEI NORMALE

La copertina ufficiale del singolo Eleonora sei normale scelta dalla produzione (Samigo) ritrae Igor seduto su un divano rosso. Si tratta di una citazione di una foto di Franco Battiato ritratto da Gianni Sassi nel 1971.

Eleonora sei normale (produzione New Music International / Samigo) farà parte del nuovo album di Igor Nogarotto intitolato D Di Donne che vedrà la luce nei prossimi mesi. Si tratta di un progetto sociale sostenuto da molteplici personaggi, come da Cristiano Militello e Fabrizio Fontana di Striscia la notizia, ma anche Baz e Giuseppe Giacobazzi.

ELEONORA SEI NORMALE – IGOR NOGAROTTO – ANTEPRIMA VIDEO

Il videoclip di Eleonora Sei Normale porta la firma di Simone Gazzola ed è stato realizzato in collaborazione con il direttore della fotografia Stefano Campagna. La direzione esecutiva è stata curata da Pierpaolo Poggi, riprese aeree Antonio Rafanelli, fotografia di scena e styling Laura Grossi. Lisa Parra interpreta il ruolo di Eleonora.

LE PAROLE DI ELEONORA

Questo il biglietto lasciato da Eleonora alla Madre: