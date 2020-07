E’ uscito Bye Bye, il nuovo singolo della poliedrica cantautrice Anna Capasso, che arriva a un anno di distanza dal precedente Come Pioggia. Il videoclip realizzato dal regista Ferdinando Esposito è in anteprima su All Music Italia.

Bye Bye è stato scritto dalla stessa Anna Capasso insieme a Massimo D’Ambra e Vincenzo Sperlongano e prodotto da Massimo D’Ambra.

La cantautrice nel brano invita gli ascoltatori ad allontanare le persone negative dalla loro vita, slegandosi da quelle relazioni in cui

uno dei partner è succube dell’atteggiamento narcisistico dell’altro.

“Con questo singolo ho cercato, seppur utilizzando toni irriverenti e allegri, di invitare tutti i miei ascoltatori ad allontanarsi dalle persone che le fanno stare male. Una situazione come quella descritta nel brano può capitare a chiunque, in qualsiasi tipo di relazione senza distinzione di generi. Allo stesso tempo ‘Bye Bye’ vuole esprimere allegria, gioia e tanta voglia di vivere quest’estate con spensieratezza. Il video è la perfetta sintesi del significato del singolo, sullo sfondo poi Positano, che ci ricorda in che paese meraviglioso viviamo: L’Italia.”

Queste le parole di Anna Capasso per descrivere Bye Bye.

ANTEPRIMA VIDEO ANNA CAPASSO BYE BYE

Il videoclip, diretto da Ferdinando Esposito, è stato girato nella splendida cornice di Positano e narra in maniera precisa e puntuale quanto narrato nel brano.

Insieme ad Anna Capasso c’è l’attore Ivan Castiglione, ma anche le comparse Alessandro, Chiara, Giulio, Sara, Serena e Carlo.

BYE BYE – IL TESTO

Chissà quando mi capirai

Un’altra notte che se ne va

Ma tu non vuoi imparare mai

Tanto che differenza fa

Non è l’unica volta che mi lasci sola

È inutile parlare e parlare ancora

Se esiste una cosa che mi rincuora è che

Io non ho mai

Saputo dirti addio

Pensavo sai fossi tutto per me

Dimmi che male c’è

Io non ho mai

Saputo dirti addio

Ma ora lo sai

Meglio che vai questo non è un bye bye

Bye bye

Mi dici che sono importante

Per me è importante se lo dici tu

Pensavi fossi una di tante allora non scrivermi più

Più più

Pensa a quello che vuoi

Non funzionerà tra noi e la colpa ce l’hai tu

Tu tu

Pensavi solo a te

Io non ho mai

Saputo dirti addio

Pensavo sai fossi tutto per me

Dimmi che male c’è

Io non ho mai

Saputo dirti addio

Ma ora lo sai

Meglio che vai questo non è un bye bye

Dicono l’amore fa male ma sai è ridicolo

Se non fa male anche a te

Dicono tutto sembra speciale

Ma se dai il minimo sai non è niente di che

Io non ho mai

Saputo dirti addio

Pensavo sai fossi tutto per me

Dimmi che male c’è

Io non ho mai

Saputo dirti addio

Ma ora lo sai

Meglio che vai questo non è un bye bye

Bye bye

Graphic Art della copertina: Max Laezza