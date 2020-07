E’ uscito lo scorso 26 giugno per l’etichetta Neverending Mina con distribuzione Artist First Mentre Cado, il nuovo singolo del duo 1998. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Il duo formato da Federico Covolan (cantante e autore) e Gian Marco Sirtori (producer) nei mesi scorsi ha conquistato le playlist di Spotify. Con McCartney hanno quasi raggiunto i 250.000 stream e con Nessuno si fa male hanno guadagnato la copertina di Scuola Indie.

Ora i 1998, il duo milanese indie-punk, è pronto per un nuovo singolo che si contraddistingue per un linguaggio schietto e diretto dal retrogusto amaro. Si tratta del racconto della paura di mettersi in gioco, con la vita e con le ragazze.

“Mentre Cado è la paura di perdere tutto da un momento all’altro, la perdita della speranza e il sopraggiungere della rassegnazione. Il suono delle sirene incornicia l’inizio e la fine, la vita e la morte, ‘perché sono morto e poi sono vivo’.”

ANTEPRIMA VIDEO – 1998 MENTRE CADO

Il videoclip, in anteprima su All Music Italia, racconta di un viaggio reale girato tra le strade di Milano. Un percorso che allo stesso tempo è metaforico, perché condotto all’interno delle loro emozioni. Un immaginario nostalgico e analogico che fa da sfondo a sensazioni, ricordi, dialoghi e paure.

“Per il video di Mentre Cado, realizzato da Nicola Corradino, l’obiettivo era uscire il più possibile dai cliché del classico videoclip e rappresentare visivamente quelle che per noi sono l’estetica e le sensazioni della nostra musica.”

MENTRE CADO – IL TESTO

Autori: Federico Covolan, Gian Marco Sirtori

Edizioni: Neverending Mina

Ho sentito questo disco

E mi è piaciuto molto

Se non ti guardò fisso

Allora ti guardo storto

Sono ancora risorto

Poi morto lo stesso giorno

(Mi sparo in volto)

E guardo giù per vedere cosa c’è sotto

Non sono serio

Lo faccio per gioco

E ti giuro che oggi

Neanche ti tocco

Neanche ti tocco

Perché sono morto

E poi sono vivo

Ho fatto un casino

(Ho fatto un casino)

E come fai e come fai

A dirmi che va tutto bene

E come mai e come mai

Sento solo ste sirene

E come fai e come fai

A dirmi che va tutto bene

E come mai e come mai

Sento solo ste sirene

Ho paura di morire

Di morire solo

Mentre cado tu scatta un’altra foto

Che l’appendiamo in stanza

E ci ridiamo sopra

Come quella vacanza

Durata troppo

Non ti prendere male

Sparisco un po’

Ma non ti preoccupare

Tutto passa anche un temporale

Nelle notti d’estate

Guardami ancora

Più passa il tempo più non so aspettare

E come fai e come fai

A dirmi che va tutto bene

E come mai e come mai

Sento solo ste sirene

E come fai e come fai

A dirmi che va tutto bene

E come mai e come mai

Sento solo ste sirene

E neanche ti tocco

Perché sono morto

Ho fatto un casino

Ho fatto un casino

E neanche ti tocco

Perché sono morto

Ho fatto un casino

Baby ho fatto un casino

E come fai e come fai

A dirmi che va tutto bene

E come mai e come mai

Io sento solo ste sirene

E come fai e come fai

A dirmi che va tutto bene

E come mai e come mai

Io sento solo ste sirene

Foto di Valeria Trasatti