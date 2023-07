Anna Oxa lancia un appello e pubblica l’audio di chi vende suoi live al di fuori dalla sua società, la Oxarte

Anna Oxa, a mezzo del suo profilo social ufficiale, Oxarte, invita con un audio a segnalare prontamente chiunque venda o prometta suoi concerti al di fuori della sua società. Una comunicazione che giunge accompagnata da un esempio concreto e in virtù di episodi passati.

Queste le parole delle cantante:

“Ciao a tutti,

vi informo che nessun impresario o società al di fuori della società Oxarte è autorizzata a proporre concerti a mio nome.

Vi invito a segnalarci, documentando come fate sempre, eventuali truffatori. Per informazioni su concerti o eventi tv chiamate direttamente a Oxarte. Fate girare queste informazioni o, come già successo in passato, con vecchi impresari con cui ho collaborato, diranno che l’artista non si è presentata o non si è presentata all’ultimo momento.

Non a caso quando ci fanno delle proposte una selezione, live, la faccia già Un abbraccio e a presto.“