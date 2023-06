Anteprima video: in “Io e la luna” Anna Capasso racconta di un amore unico e omaggia la sua amata Napoli

È fuori dal 19 giugno con distribuzione Artist First il nuovo singolo di Anna Capasso e oggi, in anteprima su All Music Italia, vi presentiamo il videoclip del brano che accompagna Io e la luna, un pezzo che ci ricorda che l’amore vero, in qualche modo, è sempre unico ed eterno.

Torna nell’estate 2023 la cantante e attrice che vanta un curriculum di tutto rispetto tra teatro, cinema, televisione e musica. A seguire alcune dei tanti progetti a cui ha preso parte.

MUSICA

Anna ha partecipato, sempre con ottimi risultati, a diversi eventi nazionali come l’Accademia di Sanremo, I-Tim Tour, Sanremo Rock e il Pizza Village di Rtl 102.5. Discograficamente fa il suo esordio nel 2019 con Come pioggia seguito l’anno successivo da Bye bye.che ottiene passaggi anche al Tg2, Tg3 e a Storie italiane su Rai 1.

Torna nel giugno del 2021 con Ballo da sola e, l’anno successivo, con L’estate su di noi. Quest’ultimo pezzo riceve diversi riconoscimenti tra cui il “Giungano Cilentum”, il “Premio Metastasio-Città di Scalea”, il “Premio Cilento Fest”, il “Picentia Short Film Festival”, il “Premio Malafemmina”, il “Premio Eccellenza italiana”, il “Premio Masaniello” e il “Premio Gran Galà di Procida-Capitale della Cultura 2022”.

TEATRO

Parlando del teatro tra le esperienze più importanti lo spettacolo di prosa e musica Donne in viaggio da Napoli a Broadway

CINEMA E TV

Cinema e tv invece l’anno vista comparire nel mediometraggio Bruciate Napoli, nella serie tv Sangue del tuo sangue e nei cortometraggi Don Vesuvio e La musica è finita, oltre che come protagonista del film candidato ai David di Donatello Gramigna al fianco di Biagio Izzo ed Enrico Lo Verso.

In televisione è Vocal coach a Stasera tutto è possibile, programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2.

IMPEGNO UMANITARIO

Anna è molto vicina ai temi umanitari ed è testimonial di Unicef e Lilt Napoli. Nel 2012 ha ideato il premio nazionale L’Arcobaleno Napoletano in collaborazione con la Fondazione Melanoma Onlus diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.

Tra le vincitrici dell’ultima edizione del Premio Lidya Cottone ritirato alla Camera di Commercio di Napoli, è stata tra i protagonisti del “Pride 2021”.

ANNA CAPASSO IO E LA LUNA

Il nuovo singolo della Capasso è un pezzo pop fresco e frizzante in cui l’artista esprime la sua vocalità melodicamente dolce e al tempo stesso molto accattivante. Il brano è scritto dalla stessa Anna insieme a Massimo D’Ambra.

Io e la luna racconta le sfumature più belle dell’amore, descrivendolo come la possibilità di concedersi una meritata serenità da conservare e proteggere da chiunque. In fondo, in ogni relazione, gli unici interessati a tutte le dinamiche devono essere i due innamorati.

Il carattere sognante della protagonista di questo brano si incontra dunque con la voglia di superare ogni ostacolo, allontanando ogni possibile problema o agente esterno in grado di cambiare gli equilibri nella coppia.

Io e la luna è quindi un pezzo che si fa apprezzare nella sua parte più leggera e piena di passione, ma anche in quella più implicita e profonda che si può accarezzare tra le righe del testo.

Ecco come racconta questa canzone Anna Capasso:

“Con questo brano voglio raccontare l’unicità dell’amore che, come tale, merita rispetto. Le relazioni, spesso, sono troppo esposte ai giudizi e alle interferenze esterne: così viene a mancare la loro privatezza e, talvolta, alcune storie finiscono anche per quello. In questo caso, la protagonista chiede all’uomo di cui è innamorata di poter allontanarsi da tutto, stando soli con la luna. Quando ho scritto la canzone, ho pensato subito alla luna, mia unica vera compagna nei momenti più difficili della vita: dopo delusioni cocenti, guardare il cielo notturno mette in pace con sé stessi. E il mondo esterno, con tutte le sue pressioni, non esiste più. Nonostante i mille problemi quotidiani, ci sono storie che non finiscono mai completamente. Basta uno sguardo tempo dopo e ci si rende conto che il bene profondo è rimasto intatto. Questo vuol dire che l’amore, non solo quello di coppia ma anche inteso come sentimento a tutto tondo, è più che mai vivo: non si può odiare chi si è amato“.

ANNA CAPASSO IO E LA LUNA TESTO

“Io e la luna”

(Anna Capasso-Massimo D’Ambra)

Io non ci speravo,

io non ci credevo che

A fine serata

restassimo io e te

E mano nella mano

Andiamo più lontano

Dove gli occhi non cadono su di noi…

Abbracciami forte e poi

Fammi sentire che tu mi vuoi

Due stelle che

Stanno cadendo

Esprimo il mio desiderio e poi

Mi lascio andare negli occhi tuoi

Dicono che

Ora tu mi vuoi

E allora besame besame (sotto la luna)

E dimmi che senza di me (non hai fortuna)

Abbracciami più forte e poi, proprio quando vuoi

Parlami di noi, e ancora

besame besame (sotto la luna)

E dimmi che oramai non c’è (più nessuna)

Che ti ama quanto amo te (per fortuna)

Sono sola qui davanti a te, io e la luna, io e la luna, io e la luna

E cercavo un amore che non passa

Quella cosa che ti resta sempre in testa

Non ho mai cambiato il mio punto di vista,

Mai una svista… poi ho visto te!

Che mano nella mano

Mi porti più lontano

E più vicina nel credere su di noi…

Abbracciami forte e poi

Fammi sentire che tu mi vuoi

Due stelle che

Stanno cadendo

Esprimo il mio desiderio e poi

Mi lascio andare negli occhi tuoi

Dicono che

Ora tu mi vuoi

E allora besame besame (sotto la luna)

E dimmi che senza di me (non hai fortuna)

Abbracciami più forte e poi, proprio quando vuoi

Parlami di noi, e ancora

besame besame (sotto la luna)

E dimmi che che oramai non c’è (più nessuna)

Che ti ama quanto amo te (per fortuna)

Sono sola qui davanti a te, io e la luna, io e la luna, io e la luna

Portami con te

Io voglio credere

Che sarà la luna che splende su noi

A dare la sua luce a quei momenti bui

E a dirci che l’amore è adesso qui per noi….

E allora besame besame (sotto la luna)

E dimmi che senza di me (non hai fortuna)

Abbracciami più forte e poi, proprio quando vuoi

Parlami di noi, e ancora

besame besame (sotto la luna)

E dimmi che che oramai non c’è (più nessuna)

Che ti ama quanto amo te (per fortuna)

Sono sola qui davanti a te, io e la luna, io e la luna, io e la luna

IL VIDEO

Come dicevamo in apertura oggi trovate in anteprima sul nostro sito il videoclip ufficiale del brano, video che sarà disponibile su YouTube tra qualche ora.

Diretto da Ferdinando Esposito su idea e sceneggiatura della stessa Capasso e prodotto da Massimo D’Ambra, il video è stato girato nel capoluogo campano e in varie zone della regione. Sono per esempio riconoscibili la scalinata di Palazzo Reale, i gradini di Palazzo Fondi con la scritta “amore” e il celebre murale, situato nei quartieri spagnoli, dedicato a Diego Maradona, che sembra suggerire qualcosa in più sulla professione dell’ipotetico latin lover della canzone.

L’artista parla così del videoclip:

“Pensando a un amore da proteggere, mi viene spontaneo immaginare le difficoltà di un’artista fidanzata con un calciatore, la cui relazione è sempre al centro dei rotocalchi contro la loro volontà. È una regola che è sempre valsa per tutti i personaggi famosi”.

Sulla citazione al numero 10 più grande di sempre nel calcio spiega: “La verità è che tenevo molto, in un anno così importante con la conquista del terzo scudetto, a omaggiare la mia città, più ancora di tutte le altre volte. Amo l’eleganza di Napoli, la sua modernità unita alla sua storia: per questo, oltre a luoghi artistici famosissimi, ho scelto anche un hotel riprodotto esattamente come uno di Manhattan, che spiega l’avanguardia di questa città”.

Del brano è stato realizzato un balletto che sarà diffuso su TikTok in contemporanea al video proprio oggi, 20 giugno 2023.

Nell’autunno del 2023 Anna Capasso dovrebbe lanciare il suo primo disco in cui, attraverso il pop, affronterà anche temi importanti.