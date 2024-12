Angelina Mango è la personalità e cantante più cercata su Google in Italia nel 2024 e la decima artista al mondo

Il 2024 è stato sicuramente un anno importante ed intenso per Angelina Mango: la vittoria al 74° Festival di Sanremo con La noia, un buon settimo posto all’Eurovision Song Contest lo scorso maggio a Liverpool, la pubblicazione del suo primo album poké melodrama e l’inizio di un tour italiano ed europeo con molte date già sold out – poi cancellati a causa di alcuni problemi di salute dell’artista.

ANGELINA MANGO, TRA GLI ARTISTI PIù CERCATI IN ITALIA E AL MONDO

Come ogni anno, in questo periodo, viene pubblicata l’analisi de “Un anno di ricerche”, una sorta di classifica di ricerca su Google che rende note le preferenze online delle persone sia a livello locale – quindi in Italia – sia mondiale e su più categorie.

Nel 2024, Angelina Mango è stata la personalità e cantante più cercata su Google in Italia, mettendosi alle spalle artisti come Ghali, Geolier, Mahmood e addirittura Gigliola Cinquetti.

Anche il brano sanremese La noia entra nella classifica delle canzoni più cercate in Italia, piazzandosi al secondo posto alle spalle di Tuta Gold di Mahmood. Altra nota di merito che le è possibile attribuire è la presenza di La rondine di Mango, all’ottavo posto della medesima classifica. Ricordiamo che Angelina ha portato una cover del brano del papà durante la serata cover dello scorso Festival.

La sua esibizione è riuscita quindi a far rivivere – e a far conoscere ai più giovani – uno dei brani più iconici e toccanti di Mango, portando una cover che ha fatto emozionare tutto il Belpaese.

Inoltre, “cosa significa Cumbia” – legata al brano La noia che cita «la Cumbia de la noia» – è al secondo posto per numero di ricerche nella classifica delle domande fatte al motore di ricerca.

Ultimo, ma non meno importante, è il decimo posto di Angelina Mango nella classifica mondiale degli artisti più cercati al mondo su Google nel 2024. Sopra di lei ci sono, ad esempio, Tracy Chapman, Justin Timberlake, Sabrina Carpenter, Linkin Park e Diddy (quasi sicuramente per lo scandalo intorno a lui che ormai conosciamo bene tutti).

IL 2024 DI ANGELINA MANGO

Come anticipato sopra, è stato un 2024 denso di appuntamenti per Angelina Mango. Tra le cose più recenti, troviamo le collaborazioni con Tedua in Angelo Custode, Dani Faiv in Senso di colpa e Olly in Per Due Come Noi nei rispettivi album La Divina Commedia (Deluxe), Ultimo Piano B e TUTTA VITA.

Dopo l’interruzione forzata del tour italiano, la giovane cantautrice è al momento a riposo per rimettersi al meglio, senza però mancare alle date live milanesi dei suoi colleghi come, ad esempio, Holden e Olly.

I suoi fan sono quindi in attesa di capire quali saranno le prossime mosse di Angelina, sempre rispettando i suoi tempi di recupero e sperando che si possa rimettere al meglio il prima possibile. Nel mentre, però, si può gioire per un 2024 più che ottimo e per essere arrivati anche a valicare i confini italiani sia con l’Eurovision che con le ricerche su Google.