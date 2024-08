Angelina Mango non si ferma: “La Noia” raggiunge nuovi record e fioccano i sold out in Italia e in Europa

Arrivano nuovi record per Angelina Mango: il suo Angelina Mango nei club 2024 è completamente sold out, il tour in Europa registra nuovi sold out a Monaco, Colonia e Londra e si aggiunge un nuovo live a Francoforte e, nel mentre, La Noia non ferma la sua crescita sia in Italia che in Europa.

Insomma, il 2024 è un anno che la giovane artista lucana non dimenticherà facilmente.

ANGELINA MANGO: TUTTI I NUOVI TRAGUARDI

Il tour italiano Angelina Mango nei club 2024 – prodotto e organizzato da Live Nation – che la porterà nei club delle principali città italiane in autunno ha registrato il sold out completo. Angelina porterà sul palco un nuovo racconto di se stessa e della sua evoluzione sia personale che artistica.

Il tour inizierà l’11 ottobre all’Atlantico Live di Roma, per poi continuare con Napoli, Molfetta, Nonantola (MO), Firenze, Padova, Venaria Reale (TO) e Milano, dove si esibirà in due concerti al Fabrique il 26 e 27 ottobre.

Al termine della leg italiana, Angelina Mango partirà per conquistare l’Europa con il suo European club tour, sempre prodotto e organizzato da Live Nation. Dopo aver annunciato il tutto esaurito della data di Parigi e averla raddoppiata, il tour registra il sold out anche a Monaco di Baviera, Colonia e Londra.

Per quanto riguarda la Germania, dopo due sold out, è stato aggiunto un nuovo live a Francoforte il 6 novembre. I biglietti per questa data saranno disponibili a partire da mercoledì 7 agosto alle ore 12:00 su LiveNation.de.

E i record non sono finiti qui! Angelina Mango mette a segno due nuovi traguardi con il brano sanremese La Noia, già triplo disco di platino con oltre 207 milioni di stream audio e video. Il brano, infatti, è il più ascoltato di sempre su Spotify di un’artista solista italiana ed è anche il brano italiano solista più ascoltato all’estero del 2024 sulla medesima piattaforma, con un totale di oltre 90 milioni di stream.

Poco tempo fa è uscita anche La Noia (Hypaton Remix), remix del brano di Angelina Mango in collaborazione con il producer e DJ Hypaton.

FESTIVAL ESTATE 2024: LE DATE

2 agosto 2024 – BAGHERIA (PALERMO), Piccolo Festival

20 settembre 2024 – MADRID (SPAGNA), Brava Madrid Festival

ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024: LE DATE

11 ottobre 2024 – ROMA, Atlantico // SOLD OUT

12 ottobre 2024 – ROMA, Atlantico // SOLD OUT

14 ottobre 2024 – NAPOLI, Casa della Musica // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI, Casa della Musica // SOLD OUT

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA), Eremo Club // SOLD OUT

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO), Vox Club // SOLD OUT

21 ottobre 2024 – FIRENZE, Tuscany Hall // SOLD OUT

22 ottobre 2024 – PADOVA, Gran Teatro Geox // SOLD OUT

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia // SOLD OUT

26 ottobre 2024 – MILANO, Fabrique // SOLD OUT

27 ottobre 2024 – MILANO, Fabrique // SOLD OUT

ANGELINA MANGO EUROPEAN CLUB TOUR: le date

30 ottobre 2024 – MONACO DI BAVIERA, Hansa 39 // SOLD OUT

1 novembre 2024 – COLONIA, Essigfabrik // SOLD OUT

3 novembre 2024 – LONDRA, 02 Academy Islington // SOLD OUT

4 novembre 2024 – BRUXELLES, La Madeleine

6 novembre 2024 – FRANCOFORTE, Zoom (NUOVA DATA)

8 novembre 2024 – PARIGI, Les Etoiles

9 novembre 2024 – PARIGI, Les Etoiles // SOLD OUT

11 novembre 2024 – BARCELLONA, Razzmatazz

13 novembre 2024 – MADRID, Sala Chango

I biglietti rimanenti per i live nei festival estivi in Italia e in Europa e per il tour europeo sono disponibili su LiveNation.it.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI