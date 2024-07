Angelina Mango lancia “La Noia (Remix)” mentre arrivano nuove certificazioni per i suoi album

A poco più di cinque mesi dalla vittoria al Festival di Sanremo 2024, che le ha poi permesso di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango pubblica La Noia (Hypaton Remix) e fa incetta di certificazioni.

poké melodrama (LaTarma Records, distribuito da ADA Music), il suo primo album di inediti, è stato infatti certificato disco d’oro, mentre l’EP Voglia di Vivere ha conquistato il disco di platino.

Certificazioni che arrivano a distanza di una settimana dal disco d’oro di melodrama, il singolo che ha anticipato l’album poké melodrama, che riassume le diverse anime musicali della cantautrice, fotografando la sua capacità di cucirsi addosso generi e stili diversi: dall’urban all’elettronica, passando per il pop, per poi spingersi fino al rap e al drum and bass.

Insomma, in poké melodrama emerge la natura poliedrica di Angelina, nonché la sua capacità di sperimentare e la volontà di celebrare il valore della complessità di ognuno di noi, facendo appello a tutte le peculiarità che ci caratterizzano.

ANGELINA MANGO FA INCETTA DI CERTIFICAZIONI E PUBBLICA “LA NOIA (HYPATON REMIX)”

Con dieci dischi di platino, quattro dischi d’oro e oltre 504 milioni di stream audio e video in soli dodici mesi, Angelina vanta ad oggi 1.075.000 copie certificate e oltre 4 milioni di ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è La Noia con poco più di 89 milioni 570 mila stream. Seguono Ci Pensiamo Domani con quasi 81 milioni di stream e Che t’o dico a fa’ con 40.359.775 stream.

FESTIVAL ESTATE 2024: LE DATE

2 agosto 2024 – BAGHERIA (PALERMO), Piccolo Festival

20 settembre 2024 – MADRID (SPAGNA), Brava Madrid Festival

ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024: LE DATE

11 ottobre 2024 – ROMA, Atlantico // SOLD OUT

12 ottobre 2024 – ROMA, Atlantico // SOLD OUT

14 ottobre 2024 – NAPOLI, Casa della Musica // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI, Casa della Musica // SOLD OUT

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA), Eremo Club // SOLD OUT

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO), Vox Club // SOLD OUT

21 ottobre 2024 – FIRENZE, Tuscany Hall // SOLD OUT

22 ottobre 2024 – PADOVA, Gran Teatro Geox

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia // SOLD OUT

26 ottobre 2024 – MILANO, Fabrique // SOLD OUT

27 ottobre 2024 – MILANO, Fabrique // SOLD OUT

EUROPEAN CLUB TOUR: le date

30 ottobre 2024 – MONACO DI BAVIERA, Hansa 39

1 novembre 2024 – COLONIA, Essigfabrik

3 novembre 2024 – LONDRA, 02 Academy Islington

4 novembre 2024 – BRUXELLES, La Madeleine

8 novembre 2024 – PARIGI, Les Etoiles

9 novembre 2024 – PARIGI, Les Etoiles // SOLD OUT

11 novembre 2024 – BARCELLONA, Razzmatazz

13 novembre 2024 – MADRID, Sala Chango // NUOVA DATA

