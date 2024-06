Angelina Mango debutta al #1 della classifica album FIMI/GfK con “poké melodrama”

Angelina Mango è l’unica artista italiana ad aver debuttato al #1 delle classifiche album FIMI/GfK nel 2024 in Italia. Il suo primo album di inediti, “poké melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA Music) è infatti il più venduto e ascoltato della settimana con oltre 300 milioni di stream audio e video in appena sette giorni.

Il disco – che è disponibile in formato vinile picture disc, vinile picture disc autografato, vinile nero, vinile nero autografato, CD e CD autografato – vanta inoltre ben quattro brani (“Melodrama“, “La Noia“, “Che t’o dico a fa” e “Uguale a Me” feat Marco Mengoni) ai vertici delle charts che riguardano sia lo streaming che i passaggi in radio.

Ma non è tutto! “poké melodrama” è entrato infatti anche nelle Top Chart Global di ben 23 paesi al mondo.

angelina mango, “poké melodrama”: le date dell’INSTORE TOUR

Di seguito riportiamo i prossimi appuntamenti dell’instore tour di presentazione di “poké melodrama“:

9 giugno – QUARTUCCIU (CA), CC Le Vele Millennium

10 giugno – RONCADELLE (BS), CC ELNÒS Shopping

11 giugno – LIVORNO, CC Parco Levante

12 giugno – CORCIANO (PG), CC Quasar Village

15 giugno – VENEZIA, CC Nave de Vero

18 luglio – PALERMO, CC Conca D’Oro

ANGELINA MANGO: LE DATE DEL TOUR

FESTIVAL ESTATE 2024

14 giugno 2024 – COMO, NAMELESS FESTIVAL

22 giugno 2024 – ISOLA DI WIGHT (UK), ISLE OF WIGHT FESTIVAL

26 giugno 2024 – BELLINZONA (SVIZZERA), CASTLE ON AIR

6 luglio 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (SPAGNA), GOZO FESTIVAL

13 luglio 2024 – VICENZA, AMA FESTIVAL

17 luglio 2024 – ALGHERO, ALGUER FESTIVAL

2 agosto 2024 – BAGHERIA (PALERMO), PICCOLO FESTIVAL

20 settembre 2024 – MADRID (SPAGNA), BRAVA MADRID FESTIVAL

ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024

11 ottobre 2024 – ROMA, ATLANTICO // SOLD OUT 12 ottobre 2024 – ROMA, ATLANTICO // SOLD OUT 14 ottobre 2024 – NAPOLI, CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT 15 ottobre 2024 – NAPOLI, CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT 16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA), EREMO CLUB // SOLD OUT 19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO), VOX CLUB // SOLD OUT 21 ottobre 2024 – FIRENZE, TUSCANY HALL // SOLD OUT 22 ottobre 2024 – PADOVA, GRAN TEATRO GEOX 24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO), TEATRO CONCORDIA // SOLD OUT 26 ottobre 2024 – MILANO, FABRIQUE // SOLD OUT 27 ottobre 2024 – MILANO, FABRIQUE



EUROPEAN CLUB TOUR

30 ottobre 2024 – MONACO DI BAVIERA, HANSA 39

1 novembre 2024 – COLONIA – NUOVA VENUE, ESSIGFABRIK

3 novembre 2024 – LONDRA, 02 ACADEMY ISLINGTON

4 novembre 2024 – BRUXELLES, LA MADELEINE

8 novembre 2024 – PARIGI, LES ETOILES

9 novembre 2024 – PARIGI, LES ETOILES // SOLD OUT

11 novembre 2024 – BARCELLONA, RAZZMATAZ

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina di Andrea Bianchera