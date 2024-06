Classifiche di vendita FIMI 23 – 2024: Angelina Mango debutta al #1, mentre Tony Effe & Gaia scalano la classifica dei singoli

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 23 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 31/05/2024 al 06/062024.

Angelina Mango debutta al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti (sia in formato fisico che in digitale) con “Poké Melodrama“, superando Tedua e “La Divina Commedia (Deluxe)“.

MadMan, invece, conquista la seconda posizione grazie alle vendite del formato fisico di “Lonewolf“, mentre lo streaming gli consegna la medaglia di legno, bloccandolo al quarto posto.

Ottimo anche il debutto di Diss Gacha & Sala al dodicesimo posto con “Cultura Italiana Pt.1“.

Per quanto riguarda i singoli, Tony Effe & Gaia guadagnano ben 9 posizioni con la loro “Sesso e Samba“, spodestando Tedua e la sua “Beatrice” feat Annalisa, che perde ben quattro posizioni. Restano invece stabili, rispettivamente in seconda e in quarta posizione, Rose Villain con “Come Un Tuono” feat Guè e Ghali con “Paprika“.

E il terzo posto? A conquistarlo è Fedez, insieme ad Emis Killa, con “Sexy Shop“.

In Top 20 anche Anna con “30°C” (#6) ed Elodie con “Black Nirvana” (#19), mentre Alessandra Amoroso debutta al 26esimo posto con “Mezzo Rotto” feat BigMama.