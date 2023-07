Angelina Mango fa sold out a Bologna e conquista il disco d’oro per il singolo “Voglia di vivere”

Lunedì 31 luglio è arrivata la seconda certificazione per Angelina Mango, vincitrice del circuito canto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Dopo il disco di platino per le oltre 100.000 copie/unità dell’attuale singolo, Ci pensiamo domani, è arrivato infatti il disco d’oro anche per il primo brano lanciato nel talent show di Canale 5, Voglia di vivere.

Salgono così a quota 150.000 le copie certificate dalla cantautrice che ad oggi conta 22 milioni di streaming su Spotify e quasi sei milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube con la hit Ci pensiamo domani, brano che è tra i grandi successi dell’estate 2023.

In autunno la cantautrice partirà per il suo primo tour “da famosa”. Una serie di date nei club italiani organizzate da Live Nation in cui, dopo la tappa di Roma, è andata sold out anche quella di Bologna. Questo il calendario aggiornato:

12 ottobre 2023 – NAPOLI (DUEL CLUB)

14 ottobre 2023 – BARI (DEMODÈ CLUB)

16 ottobre 2023 – ROMA (LARGO VENUE) – SOLD OUT

18 ottobre 2023 – FIRENZE (VIPER THEATRE)

19 ottobre 2023 – TORINO (HIROSHIMA MON AMOUR)

21 ottobre 2023 – BOLOGNA (LOCOMOTIV CLUB) – SOLD OUT

23 ottobre 2023 – MILANO (MAGAZZINI GENERALI)

26 ottobre 2023 – RONCADE, TV (NEW AGE CLUB)

Nel frattempo il primo EP post Amici di Angelina Mango, Voglia di vivere, progetto uscito per 21co, LaTarma Records con distribuzione BMG e Ada Music Italy, è sempre più vicino alla certificazione disco d’oro.