Angelica Trovò, nel nuovo singolo “Salvi da noi” una dedica alla riscoperta di sé

Polistrumentista dotata di una voce limpida ed elegante, Angelica Trovò presenta il suo nuovo singolo “Salvi da noi“, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 5 gennaio.

Scritto da Alessandra Flora, Mirella Nyvinne Pintermagel e Marco Guazzone, il brano è una ballad densa di significato, dedicata alla riscoperta di sé, che trasporta l’ascoltatore negli angoli più intimi della propria dualità, permettendo alla GenZ di vivere una corsa nel luna park dell’Io interiore.

“Quando mi è stato presentato il brano ‘Salvi da noi’ ho subito sentito che mi apparteneva“, racconta Angelica Trovò. “Le emozioni che mi ha trasmesso e la storia che il testo racconta mi hanno appassionato e legato intimamente a questa canzone. L’amore non è un sentimento facile, soprattutto se si è giovani, e questo brano coglie la difficoltà e le sofferenze che spesso si provano quando si è impreparati ad affrontare un forte sentimento, una cosa tanto bella, quanto importante“.

Riguardo l’esperienza in studio di registrazione, la giovane cantante aggiunge poi: “È stato un po’ come vivere questa storia. Mi sono sentita completamente trasportata dalle parole e dai sentimenti e ciò mi ha permesso di entrare in un mondo solo mio, che spero di trasmettere. Ringrazio infinitamente le persone che mi hanno permesso di vivere questa esperienza e coloro che hanno creduto in questo progetto, permettendone la realizzazione. Grazie anche a loro ho raggiunto la consapevolezza di ciò che voglio essere. Esprimermi attraverso la musica è ciò che desidero e in cui mi sento pienamente me stessa“.