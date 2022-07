A otto anni dalla composizione, il Producer Andrea Papazzoni pubblica “Milano”

Produttore a capo dell’etichetta Gotham Dischi, Andrea Papazzoni, per un’esigenza personale, pubblica a distanza di otto anni dalla nascita, il brano Milano.

Autore e compositore romano classe 1990, Andrea Papazzoni ha iniziato il suo percorso musicale dallo studio classico del pianoforte arrivando a diplomarsi al conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Successivamente si trasferisce a Milano dove approfondisce il suo lavoro come autore e intraprende la strada editoriale, fondando nel 2020 l’etichetta discografica e casa di produzione Gotham Dischi che attualmente ha sede ufficiale presso la struttura di RTL 102.5.

Fuori dal 21 luglio, Milano è distribuito da INgrooves. Come dicevamo il pezzo arriva sulle piattaforme digitali a distanza di otto anni dalla sua scrittura. La versione pubblica è volutamente semplice, intima, senza produzione. Un piano e voce che, nelle testa dell’autore, chiude un ciclo.

Quello stesso percorso che ha portato Andrea Papazzoni a Milano dove è stato adottato dalla stessa città che lo ha aiutato a dare luce ai propri sogni e ad una strada ancora per certi versi da tracciare. Papazzoni non fa il cantante di professione, ma il produttore, discografico e autore per altri artisti. Questo brano rappresenta per lui, quindi, una vera e propria liberazione.

Potete ascoltare il pezzo qui a seguire.

https://open.spotify.com/track/3HcSPrva1P72SoEvKRiVU4?si=74dc5cd803484127