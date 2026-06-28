È fuori Simbiosi Totale – The Very Best of Andrea Gioè, il nuovo album del cantautore palermitano Andrea Gioè. Un best of che raccoglie il meglio del suo repertorio e che, con le sue 42 tracce, attraversa l’intero percorso musicale dell’artista, dal debutto fino all’ultimo EP.
Simbiosi Totale, il best of dei 42 anni
Si tratta del terzo best of e del quattordicesimo album in carriera per Andrea Gioè. Le 42 tracce sono un numero simbolico, che richiama gli anni dell’artista, e ripercorrono la sua intera storia musicale: dal debutto con A testa alta (2009) fino all’ultimo EP Piramide (2025).
Il cuore emotivo della raccolta è la title track Simbiosi Totale, unico inedito del progetto, dedicata ai suoi genitori finalmente ricongiunti in cielo. L’album è prodotto da Andrea Gioè per A.G. Production ed è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Arrangiamento, mix e mastering della title track sono a cura di Alex Vecchietti per Retro Reverb Records.
La tracklist di Simbiosi Totale
|CD 1
|CD 2
|1. Simbiosi totale
|22. U mari
|2. Ardente sogno (…con brio)
|23. Dark side
|3. Piramide
|24. Senza te
|4. Le persone speciali
|25. Faccia a faccia!
|5. Andrea! (…sto rinascendo)
|26. L’Angelo Bianco (…Papa Giovanni Paolo II)
|6. Lo so
|27. Futti e futtitinni!
|7. Papà
|28. L’Ottimista!
|8. Nel cammino delle mie minchiate
|29. Copioso silenzio
|9. Tirchio
|30. Ri pupi à realtà!
|10. Picciriddu
|31. Sei il bene
|11. L’Eclettico
|32. Fratel Biagio Conte
|12. Andriam eromA
|33. Paura fuoriposto
|13. Io musica e tu canto
|34. Radura
|14. Mafia
|35. Il canestro sognato
|15. Niente regali da scartare per Natale
|36. Encore je reste
|16. Premura
|37. Musica blu
|17. Fiamma gemella
|38. Fidarsi…
|18. XXL Man!
|39. Buena suerte
|19. Tempo al tempo
|40. L’ultima goccia di utopia (…Ginevra Maria)
|20. Mandami una mail
|41. U Re ri spoiler!
|21. Nel bene e nel male
|42. Normale amministrazione
Chi è Andrea Gioè
Andrea Gioè è un cantautore palermitano attivo dal 1994, autore di oltre 400 canzoni. In carriera ha pubblicato 14 album, 14 EP e 6 libri, e ha firmato le musiche di tre film del regista Carlo Comito. Si è formato a Cinecittà Campus studiando canto con Tosca. Tra i suoi brani più seguiti, Le persone speciali ha superato i 13 milioni di visualizzazioni su TikTok, usata in oltre 42.000 video, mentre L’Eclettico ha raggiunto 2,5 milioni di stream.
Dopo Simbiosi Totale, uscito il 20 maggio 2026, l’artista è al lavoro su Poesie e non, la sua prima raccolta di poesie trasformate in canzoni, e nel 2027 tornerà con Scaturigine, un ritorno alle origini compositive.