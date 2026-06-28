28 Giugno 2026
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28 Giugno 2026

Andrea Gioè racconta 42 anni di carriera nel best of Simbiosi Totale

All'intenro un inedito dedicato ai genitori come cuore del progetto.

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Andrea Gioè in piedi davanti a una struttura conica su un'altura al tramonto, scatto promozionale dell'album Simbiosi Totale
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È fuori Simbiosi Totale – The Very Best of Andrea Gioè, il nuovo album del cantautore palermitano Andrea Gioè. Un best of che raccoglie il meglio del suo repertorio e che, con le sue 42 tracce, attraversa l’intero percorso musicale dell’artista, dal debutto fino all’ultimo EP.

Simbiosi Totale, il best of dei 42 anni

Si tratta del terzo best of e del quattordicesimo album in carriera per Andrea Gioè. Le 42 tracce sono un numero simbolico, che richiama gli anni dell’artista, e ripercorrono la sua intera storia musicale: dal debutto con A testa alta (2009) fino all’ultimo EP Piramide (2025).

Il cuore emotivo della raccolta è la title track Simbiosi Totale, unico inedito del progetto, dedicata ai suoi genitori finalmente ricongiunti in cielo. L’album è prodotto da Andrea Gioè per A.G. Production ed è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Arrangiamento, mix e mastering della title track sono a cura di Alex Vecchietti per Retro Reverb Records.

La tracklist di Simbiosi Totale

CD 1 CD 2
1. Simbiosi totale 22. U mari
2. Ardente sogno (…con brio) 23. Dark side
3. Piramide 24. Senza te
4. Le persone speciali 25. Faccia a faccia!
5. Andrea! (…sto rinascendo) 26. L’Angelo Bianco (…Papa Giovanni Paolo II)
6. Lo so 27. Futti e futtitinni!
7. Papà 28. L’Ottimista!
8. Nel cammino delle mie minchiate 29. Copioso silenzio
9. Tirchio 30. Ri pupi à realtà!
10. Picciriddu 31. Sei il bene
11. L’Eclettico 32. Fratel Biagio Conte
12. Andriam eromA 33. Paura fuoriposto
13. Io musica e tu canto 34. Radura
14. Mafia 35. Il canestro sognato
15. Niente regali da scartare per Natale 36. Encore je reste
16. Premura 37. Musica blu
17. Fiamma gemella 38. Fidarsi…
18. XXL Man! 39. Buena suerte
19. Tempo al tempo 40. L’ultima goccia di utopia (…Ginevra Maria)
20. Mandami una mail 41. U Re ri spoiler!
21. Nel bene e nel male 42. Normale amministrazione

Chi è Andrea Gioè

Andrea Gioè è un cantautore palermitano attivo dal 1994, autore di oltre 400 canzoni. In carriera ha pubblicato 14 album, 14 EP e 6 libri, e ha firmato le musiche di tre film del regista Carlo Comito. Si è formato a Cinecittà Campus studiando canto con Tosca. Tra i suoi brani più seguiti, Le persone speciali ha superato i 13 milioni di visualizzazioni su TikTok, usata in oltre 42.000 video, mentre L’Eclettico ha raggiunto 2,5 milioni di stream.

Dopo Simbiosi Totale, uscito il 20 maggio 2026, l’artista è al lavoro su Poesie e non, la sua prima raccolta di poesie trasformate in canzoni, e nel 2027 tornerà con Scaturigine, un ritorno alle origini compositive.

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