Amici 22: nella quinta puntata del serale il confronto finale è davvero inaspettato

Amici serale quinta puntata in onda il 15 aprile 2023 ma registrata il 13 dello stesso mese.

Nelle scorse puntata sono stati eliminati due ballerini: Samu e Alessio. Rimangono quindi in gara 9 talenti, per la precisione:

Aaron – Cantante

Angelina – Cantante

Cricca – Cantante

Federica – Cantante

Isobel – Ballerina

Maddalena – Ballerina

Mattia – Ballerino

Ramon – Ballerino

Wax – Cantante

Cosa succederà nella puntata in onda questa sera? Anche questa sera due ospiti, per il lato comico Francesco Sacchella mentre per la musica arriva Clara Soccini, fresca di firma con Warner Music Italy e forte del successo di Origami all’alba, brano contenuto in Mare fuori 3.

Ma cosa accadrà nella puntata? Cliccate in basso su continua ma solo se volete spoiler.